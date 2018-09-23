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"Спартак" сыграет в белом, ЦСКА - в красном

Игроки "Спартака" выйдут на поле в матче 8-го тура чемпионата России против ЦСКА в белой форме.

Голкипер красно-белых выступит в желтом цвете.

Игроки ЦСКА сыграют в красном комплекте формы, вратарь - в черном.

Матч пройдет в воскресенье на стадионе "Вэб Арена" и начнется в 19:00.

Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 12:41
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(1)
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:04) #
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online

Ощущения плохие перед игрой ....неделю назад до терика был прям уверен в победе ...сейчас все круто поменялось ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:01) #
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online

Цитата: капля никотина
Будем все как вратарь - в желтом.


Цитируешь незабвенного Махарадзе?)))))

"В воротах Тони Шумахер. Весь в жёлтам" (с) ))))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:57) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
а Глушаковы...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 12:53) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
кони,верим... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (3)

Выeбyт нас. Будем все как вратарь - в желтом. С потеками коричневого.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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