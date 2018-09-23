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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Александр Григорян: "Локомотив" выстоит в противостоянии с "Зенитом"
Бывший тренер "Анжи" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом".
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном". "Локомотив" проиграл крупно в Турции, но не по игре. Надо заметить, что в атакующих действиях "железнодорожники" сыграли, возможно, свой лучший матч. Но ужасные индивидуальные ошибки игроков и безобразная реализация моментов не позволили добиться положительного результата. Хотя по игре, безусловно, "Локомотив" мог рассчитывать на большее.
Конечно, психологически не лучшее состояние футболистов у Семина. И даже лишние дни на подготовку ничего не дадут, потому как футболисты восстанавливаются быстрее при положительных результатах.
Тем не менее предположу, что "Зениту" нелегко дастся домашний матч, несмотря на то, что он фаворит, особенно по причине того, что «Локомотив» удивительно слабо выглядит в этом сезоне в обороне при стандартах, а у питерцев это сильная сторона.
Осмелюсь предположить, что матч закончится вничью, причем в результативную ничью. Мне кажется, что "Локо" выстоит в этом противостоянии", — цитирует Григоряна "Рейтинг букмекеров".
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Копенгагеном". "Локомотив" проиграл крупно в Турции, но не по игре. Надо заметить, что в атакующих действиях "железнодорожники" сыграли, возможно, свой лучший матч. Но ужасные индивидуальные ошибки игроков и безобразная реализация моментов не позволили добиться положительного результата. Хотя по игре, безусловно, "Локомотив" мог рассчитывать на большее.
Конечно, психологически не лучшее состояние футболистов у Семина. И даже лишние дни на подготовку ничего не дадут, потому как футболисты восстанавливаются быстрее при положительных результатах.
Тем не менее предположу, что "Зениту" нелегко дастся домашний матч, несмотря на то, что он фаворит, особенно по причине того, что «Локомотив» удивительно слабо выглядит в этом сезоне в обороне при стандартах, а у питерцев это сильная сторона.
Осмелюсь предположить, что матч закончится вничью, причем в результативную ничью. Мне кажется, что "Локо" выстоит в этом противостоянии", — цитирует Григоряна "Рейтинг букмекеров".
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