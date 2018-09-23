Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Ташаев: здоровье нормально. Готов ли сыграть? Без комментариев

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА сказал "СЭ", что у него нет проблем со здоровьем. 24-летний хавбек не выходил на поле в официальных играх с 18 августа.

- Здоровье? Нормально, - сказал Ташаев.

- Готовы сегодня сыграть?

- Без комментариев.
Теги: Спартак ЦСКА Ташаев
Сегодня, 17:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
похоже с ванькой соловьевым пора созваниваться
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.