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Виктор Гончаренко: сказались еврокубковые матчи, движение было слабым

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги дерби со "Спартаком" (1:1).

- Счёт по игре?

- Думаю да. Сказались еврокубковые матчи. Движение было слабым, обе команды проявляли характер. Голы забили свойственные командам: "Спартак" со стандарта, мы с игры и мы нестабильны.

- Почему заменили Чалова?

- Жамалетдинов хорошо выходит на замену, а Чалов много времени имеет. У нас много молодых ребят, которые ещё не готовы играть 3 игры в неделю.

- В Чехии и сегодня вы перестроились на 4 защитника. Какие видите в этом плюсы?

- Вопрос в том, что у нас появился явный недостаток игры в обороне, когда мы перестраховываемся и идём закрывать штрафную площадь, что мне не нравилось. Поэтому не было смысла держать ещё одного центрального защитника.

- Как оцените игру Алана Дзагоева?

- От него всегда есть конструктив. Ждём, когда он сможет проводить на поле 90 минут, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".
Теги: Гончаренко ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:27
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