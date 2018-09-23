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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Виктор Гончаренко: сказались еврокубковые матчи, движение было слабым
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги дерби со "Спартаком" (1:1).
- Счёт по игре?
- Думаю да. Сказались еврокубковые матчи. Движение было слабым, обе команды проявляли характер. Голы забили свойственные командам: "Спартак" со стандарта, мы с игры и мы нестабильны.
- Почему заменили Чалова?
- Жамалетдинов хорошо выходит на замену, а Чалов много времени имеет. У нас много молодых ребят, которые ещё не готовы играть 3 игры в неделю.
- В Чехии и сегодня вы перестроились на 4 защитника. Какие видите в этом плюсы?
- Вопрос в том, что у нас появился явный недостаток игры в обороне, когда мы перестраховываемся и идём закрывать штрафную площадь, что мне не нравилось. Поэтому не было смысла держать ещё одного центрального защитника.
- Как оцените игру Алана Дзагоева?
- От него всегда есть конструктив. Ждём, когда он сможет проводить на поле 90 минут, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".
- Счёт по игре?
- Думаю да. Сказались еврокубковые матчи. Движение было слабым, обе команды проявляли характер. Голы забили свойственные командам: "Спартак" со стандарта, мы с игры и мы нестабильны.
- Почему заменили Чалова?
- Жамалетдинов хорошо выходит на замену, а Чалов много времени имеет. У нас много молодых ребят, которые ещё не готовы играть 3 игры в неделю.
- В Чехии и сегодня вы перестроились на 4 защитника. Какие видите в этом плюсы?
- Вопрос в том, что у нас появился явный недостаток игры в обороне, когда мы перестраховываемся и идём закрывать штрафную площадь, что мне не нравилось. Поэтому не было смысла держать ещё одного центрального защитника.
- Как оцените игру Алана Дзагоева?
- От него всегда есть конструктив. Ждём, когда он сможет проводить на поле 90 минут, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер".
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