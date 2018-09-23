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Андрей Талалаев: видимо, в перерыве Гончаренко бьёт игроков ЦСКА

Главный тренер армянского "Пюника" и телевизионный эксперт Андрей Талалаев, подводя итоги столичного дерби между ЦСКА и "Спартаком", отметил, что команда Виктора Гончаренко в последнее время преображается после перерыва.

– Мне кажется, Гончаренко бьет игроков в раздевалке. Берет, начинает бить, ищет мотивацию, и они играют лучше, быстрее двигают мяч, – сказал Талалаев в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Талалаев ЦСКА Гончаренко Спартак
Сегодня, 21:34
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№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
:
ЦСКА

Цитата: Frankenstein
Вот скажи мне Анатолий,в 21век не глупо ли ссылаться на устные договоренности?
Ну, значит руководство ЦСКА поступило "глупо", что доверилось честному слову человека...
Но мне такая "глупость" нравится.

Там еврей на еврее сидит и евреем погоняет,о каком честном слове можно рассуждать?Тут кроме выгоды и жажды сэкономить ничего не прослеживается.Ты лично бы поверил работодателю под честное слово без каких либо гарантий?
Цитата: molot327

О какой зарплате на время дисквалификации ты говоришь, если контракт расторгнут по вине игрока?

Если вина игрока то нужно подавать в суд,а если не подали то это чья вина?Но тут дело в другом,в суд не подали,но и платить при этом не захотели,а решили взять на шантаж,что мол ты же нарушил и на что можно рассчитывать?Чем ему семью кормить?А с твоих слов ты видишь только одну сторону медали,формально Гинер мог подать в суд,но не подал и благодетелем его не нужно выставлять,так как им двигала жажда выгоды,а на шантаже далеко не уедешь

Цитата: molot327

А причем тут Эльм? Мы ведь о Еременко говорим. Ищешь негатив в отношении ЦСКА?. Так ты его найдешь, раз так стараешься.

Эльм был в качестве наглядного примера,о том что если игрок нужен клубу,то руководство что то делает для этого,вместо того чтобы брать игрока на крючок
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Вот скажи мне Анатолий,в 21век не глупо ли ссылаться на устные договоренности?

Ну, значит руководство ЦСКА поступило "глупо", что доверилось честному слову человека...
Но мне такая "глупость" нравится.
Цитата: Frankenstein
огда нужно быть до конца объективным,клуб не захотел подавать в суд,но и зарплату не захотел платить на время дисквалификации

О какой зарплате на время дисквалификации ты говоришь, если контракт расторгнут по вине игрока?
Цитата: Frankenstein
Вспомни такой же пример с Эльмом,человек был на контракте и получил болячки,расторгли якобы по обоюдному согласию,для сравнения когда Зобнин
получил разрыв крестов


А причем тут Эльм? Мы ведь о Еременко говорим. Ищешь негатив в отношении ЦСКА?. Так ты его найдешь, раз так стараешься.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: Хрюкотавр (Сегодня, 22:37) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: molot327
И только свиньи могут сжирать собственного ГТ.
Которого по счету ГТ пережовываете, свиноматки?


Они и собственных детей жрут ,если не доглядишь.
Регистрация: 20.09.2018 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Цитата: Frankenstein
А вам бы следить за своим клубом больше и вспомнить сколько говна было вылито из за перехода Еременко,это при том что он ушел в статусе свободного агента и Цска расторг с ним контракт

А мы ничего не забыли. Помним и то, что ушел в статусе свободного агента, и что контракт с ним расторгли, и то, что в суд на него не подали за разрыв контракта по вине Еременко. А почему не подали в суд? Хотя и имели на то право? Думается, были устные договоренности, что Еременко, по окончании дисквалификации, вернется в ЦСКА (играл-то он хорошо и мы это помним). Но Еременко не вернулся в ЦСКА, а стал искать лучшей доли. Что он нашел, узнаем позже.

Вот скажи мне Анатолий,в 21век не глупо ли ссылаться на устные договоренности?И вообще имели ли они место быть?А если вы хотели по человечески решить этот вопрос,то тогда нужно быть до конца объективным,клуб не захотел подавать в суд,но и зарплату не захотел платить на время дисквалификации и на что можно надеяться?Вспомни такой же пример с Эльмом,человек был на контракте и получил болячки,расторгли якобы по обоюдному согласию,для сравнения когда Зобнин получил разрыв крестов,Спартак наоборот продлил контракт с ним,потому что игрок нужен клубу,а Гинер захотел и рыбку съесть и на люстре покататься,поэтому итог закономерный,разве нет?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
А вам бы следить за своим клубом больше и вспомнить сколько говна было вылито из за перехода Еременко,это при том что он ушел в статусе свободного агента и Цска расторг с ним контракт

А мы ничего не забыли. Помним и то, что ушел в статусе свободного агента, и что контракт с ним расторгли, и то, что в суд на него не подали за разрыв контракта по вине Еременко. А почему не подали в суд? Хотя и имели на то право? Думается, были устные договоренности, что Еременко, по окончании дисквалификации, вернется в ЦСКА (играл-то он хорошо и мы это помним). Но Еременко не вернулся в ЦСКА, а стал искать лучшей доли. Что он нашел, узнаем позже.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:54) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
бьёт - значит любит


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Какой это к черту эксперт?чмо в ботах
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:50) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Цитата: Frankenstein
кнутом по ослиным сракам

И только свиньи могут сжирать собственного ГТ.
Которого по счету ГТ пережовываете, свиноматки?

ты совсем тугой что ли?Я лично ничего против Карреры не имею и благодарен ему за чемпионский сезон.А вам бы следить за своим клубом больше и вспомнить сколько говна было вылито из за перехода Еременко,это при том что он ушел в статусе свободного агента и Цска расторг с ним контракт
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, бьёт - это перебор...
Скорее, бутылками с водой массирует.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:45) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
кнутом по ослиным сракам

И только свиньи могут сжирать собственного ГТ.
Которого по счету ГТ пережовываете, свиноматки?


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:41) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
кнутом по ослиным сракам smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 21:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
в Беларуси и не такое бывает...
- погуглите, как Лукашенко строит своих министров, нах - Ганчаренка и рядом не стоял smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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