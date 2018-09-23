Новости партнеров

Александр Самедов: ЦСКА выглядел более мобильно, игра у нас не получилась (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился своими эмоциями после матче с ЦСКА, который завершился вничью со счетом 1:1.



- По игре, конечно, есть вопросы, но заработали очко.

- "Спартак" весь матч пассивно как-то играл, мало контролировал мяч. Была задача отдать мяч?

- У нас был определенный план на игру, но у нас он не получился в плане контроля мяча и атакующей игры. ЦСКА выглядел более мобильно, перекрывал зоны, которые мы должны были вскрывать.. Не получилась игра у нас.

Не буду раскрывать всю тактическую модель нашу, но она не получилась, - приводит слова футболиста Rusfootball.info.
Теги: Самедов Спартак ЦСКА Rвидео
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: Kostik (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (2)

А он не много сделал,чтобы получалось
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:26) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Саня осторожнее с критикой,а то в дубль к Глушакову и Ещенко пойдешь.Шеф говорит что играем хорошо.Значит хорошо.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: Dock Москва (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: anonymous
свиньи с этого сайта с тобой не согласны, по их словам они весь матч ЦСКА возили...

satisfied
нет слов!!
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (7)

свиньи с этого сайта с тобой не согласны, по их словам они весь матч ЦСКА возили...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Dock Москва (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (6)

радуйся что вторую желтую не получил. и вообще вали на пенсию.
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.