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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Самедов: ЦСКА выглядел более мобильно, игра у нас не получилась (видео)
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поделился своими эмоциями после матче с ЦСКА, который завершился вничью со счетом 1:1.
- По игре, конечно, есть вопросы, но заработали очко.
- "Спартак" весь матч пассивно как-то играл, мало контролировал мяч. Была задача отдать мяч?
- У нас был определенный план на игру, но у нас он не получился в плане контроля мяча и атакующей игры. ЦСКА выглядел более мобильно, перекрывал зоны, которые мы должны были вскрывать.. Не получилась игра у нас.
Не буду раскрывать всю тактическую модель нашу, но она не получилась, - приводит слова футболиста Rusfootball.info.
- По игре, конечно, есть вопросы, но заработали очко.
- "Спартак" весь матч пассивно как-то играл, мало контролировал мяч. Была задача отдать мяч?
- У нас был определенный план на игру, но у нас он не получился в плане контроля мяча и атакующей игры. ЦСКА выглядел более мобильно, перекрывал зоны, которые мы должны были вскрывать.. Не получилась игра у нас.
Не буду раскрывать всю тактическую модель нашу, но она не получилась, - приводит слова футболиста Rusfootball.info.
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