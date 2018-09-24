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Пресс-служба "Зенита" затроллила чемпионов РПЛ последних лет (фото)

Пресс-служба "Зенита" в официальном твиттере клуба напомнила свои домашние победы над последними действующими чемпионами России.

В 2017 году питерцы на своем поле разгромили "Спартак" (5:1), а в 8-м туре нынешнего сезона обыграли "Локомотив" со счетом 5:3.



"Зенит" после восьми матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" находится на третьем месте, "Локомотив" — на 11-м.
Сегодня, 13:34
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№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и вся питерская культура. Впрочем, ничего нового...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Animalize
5 голов чемпиону - 5-е место в итоге.
Соблюдайте традиции правильно!

Шикарно подколол, мои аплодисменты, тебе бы в SMM отдел футбольного клуба с таким ч/ю, только не в скучную дрЭзину конечно же, там только говнари трудятся.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Animalize
5 голов чемпиону - 5-е место в итоге.
Соблюдайте традиции правильно!

laughing подколол
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (7)

Цыплят по осени считают.
А медали в конце весны вручают.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 13:47) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
5 голов чемпиону - 5-е место в итоге.
Соблюдайте традиции правильно!


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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