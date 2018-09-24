Пресс-служба "Зенита" затроллила чемпионов РПЛ последних лет (фото)

Пресс-служба "Зенита" в официальном твиттере клуба напомнила свои домашние победы над последними действующими чемпионами России.В 2017 году питерцы на своем поле разгромили "Спартак" (5:1), а в 8-м туре нынешнего сезона обыграли "Локомотив" со счетом 5:3."Зенит" после восьми матчей лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" находится на третьем месте, "Локомотив" — на 11-м.