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Агент Мельгарехо: после вызова Лоренсо в сборную Парагвая вопрос получения паспорта уже не актуален

Хуан Апплеярд, агент полузащитника Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал новость о том, что хавбек красно-белых получил приглашение в сборную Парагвая.

"Теперь вопрос получения Лоренсо российского паспорта вряд ли актуален", — сказал агент.

Сегодня стало известно, что Мельгарехо был приглашен в расположение сборной Парагвая на тренировочный сбор перед Кубком Америки. Сбор пройдет с 8 по 16 октября.

Sport24
Теги: Спартак Мельгарехо Сборная Парагвая
Сегодня, 15:42
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№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 17:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: genpalagin
Какие умняшки, аж тошно!!! Порадовались бы за человека!!!

Порадоваться поверь не проблема) Просто совсем недавно говорили, что будет гражданство РФ получать, с претензиями на сборную, а как вызвали в родную сразу лесом посылает, ни я подумаю, а только неактуально.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какие умняшки, аж тошно!!! Порадовались бы за человека!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вызвать то вызвали, а сыграет ли?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот будет умора если в итоге пошлют. Агент наверное опять скажет, что актуально)))
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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