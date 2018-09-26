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Бывший спортивный директор "Локомотива": почти подписали Роберто Фирмино в 2013 году

Бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов рассказал, что в свое время клуб был близок к приобретению нынешнего нападающего "Ливерпуля" и сборной Бразилии Роберто Фирмино, когда тот выступал в "Хоффенхайме".

"Нам очень нравился Роберто Фирмино. Когда он играл в "Хоффенхайме", я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро, нас устраивало. Внезапно представитель "Хоффенхайма" встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: "13 миллионов". Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули. Очень жаль", — рассказал Котов.

Sport24
Теги: Фирмино Хоффенхайм Ливерпуль Локомотив
Сегодня, 13:33
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№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
если бы у бабушки были....


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Енисей»
Как меня забавляют эти истории, от наших клубов... Того могли, там могли... Когда же наконец-то сможите?!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бла-бла.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
стандартный ход. Просто не хватило навыков переговорщика...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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