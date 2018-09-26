Бывший спортивный директор "Локомотива": почти подписали Роберто Фирмино в 2013 году

Бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов рассказал, что в свое время клуб был близок к приобретению нынешнего нападающего "Ливерпуля" и сборной Бразилии Роберто Фирмино, когда тот выступал в "Хоффенхайме"."Нам очень нравился Роберто Фирмино. Когда он играл в "Хоффенхайме", я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера — около 9 миллионов евро, нас устраивало. Внезапно представитель "Хоффенхайма" встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: "13 миллионов". Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули. Очень жаль", — рассказал Котов.