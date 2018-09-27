Ближайшие матчи сборной России в Лиге наций покажут на Первом канале

Два ближайших матча сборной России в Лиге наций с национальными командами Швеции (11 октября, "Калининград Арена") и Турции (14 октября, "Фишт") будут показаны в эфире Первого канала.Сейчас команда Станислава Черчесова занимает первое место в группе B второго дивизиона Лиги наций. В активе нашей команды три очка, столько же у Турции, но подопечные Мирчи Луческу имеют на одну проведенную игру больше, у Швеции в то же время ноль очков после одной встречи.