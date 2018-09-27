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Ближайшие матчи сборной России в Лиге наций покажут на Первом канале

Два ближайших матча сборной России в Лиге наций с национальными командами Швеции (11 октября, "Калининград Арена") и Турции (14 октября, "Фишт") будут показаны в эфире Первого канала.

Сейчас команда Станислава Черчесова занимает первое место в группе B второго дивизиона Лиги наций. В активе нашей команды три очка, столько же у Турции, но подопечные Мирчи Луческу имеют на одну проведенную игру больше, у Швеции в то же время ноль очков после одной встречи.

СЭ
Теги: Сборная России Сборная Швеции Сборная Турции
Сегодня, 13:48
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№2 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
От радости в зобу дыханье спёрло!Вот будет пердимонокль если проиграют!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:12) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
мляяяяя, за чтоооо?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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