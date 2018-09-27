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Андрес Понсе: российский чемпионат похож на итальянский

Нападающий "Анжи" Андрес Понсе заявил, что чемпионат России похож на Серию А.

"Что касается российского чемпионата, то он во многом похож на итальянский. Здесь тоже очень много борьбы, много контактов, все команды отлично готовы физически. В то же время, в Италии футбол больше заточен под тактику, в России же – больше места для импровизации. В целом лига мне показалась очень сильной", - цитирует форварда пресс-служба клуба.
Теги: Анжи
Сегодня, 17:19
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