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Реформа Федуна, которая погубит футбол в регионах. Зато «Спартак» будет чемпионом
Сегодня ночью владелец «Спартака» Леонид Федун выпустил материал на сайте «Спорт-Экспресс» о том, как российскому футболу выжить. Обсуждаем идеи Федуна и пытаемся разобраться, что такого предлагает главное лицо Народной команды.
Запретить государству и государственным компаниям напрямую финансировать клубы.
Как утверждает Леонид Арнольдович, сейчас большинство российских команд получают непрозрачное государственное финансирование. Спорно, если брать, скажем, «Зенит» за «непрозрачно» финансируемый клуб. По сути ведь никто не отрицает того, что «Газпром» - государственная компания. Говорить о «Россетях», «РЖД» и прочих и не приходится. Всем понятно, кому они принадлежат. Все это невольно наталкивает на мысль о том, что вся эта реформа – попытка насолить основным конкурентам красно-белых. Ведь если пройтись по их генеральным спонсорам, то можно узреть следующую картину: ЦСКА («Россети»), «Зенит» («Газпром»), «Локомотив» («РЖД), «Динамо» («ВТБ»), «Ахмат» (это отдельная песня), а также еще многие клубы не из ТОП-10 РПЛ спонсируются государственными компаниями. Отдельно также можно привести «Ростов», 53% акций генерального спонсора которого распределены между следующими владельцами: «ВТБ» (25%), Евгений Гинер (20%) и АКБ «Российский Капитал» (8.8%). Кроме того, главным акционером является, скорее всего, фиктивная компания «Sunflake Limited», зарегистрированная на Кипре, с уставным капиталом в 10 миллионов рублей. А теперь внимание… Ее владелец – Дмитрий Александрович Аржанов – лицо, тесно аффилированное с многими государственными структурами, бывший госслужащий и так далее. В общем, продолжать эту песню можно бесконечно долго. Нет никаких сомнений в том, что и у «Ростова» есть, так называемое, «непрозрачное финансирование».
В то же время, «Спартаку» деньги дает компания, как минимум юридически, никакой связи с государством и государственными деньгами не имеющая. Что же это получается? Всем вышеназванным придется в срочном порядке искать себе новых спонсоров и перебиваться, дай бог, десятью миллионами евро от телетрансляций (по плану владельца «Спартака»), доходами с билетов и призовыми от УЕФА? И все это при том, что, как верно отметил сам Федун, сейчас некоммерческая поддержка составляет более 50% дохода российских клубов. Возможный итог – резкий спад и проблемы с деньгами у других команд РПЛ и не только, а «Спартак» на коне. Хорошая попытка, но нет.
То же можно сказать и о клубах из низших дивизионов. Пару месяцев назад я говорил с бывшим пресс-атташе одной из команд ПФЛ. По его словам, никакому частному спонсору не нужен коллектив такого уровня. На матчи ходят 300-500 человек, трансляции ведутся на ютуб-канале или, если повезет, по какому-нибудь городскому ТВ. Единственный шанс получить хоть какие-то деньги – финансирование из регионального бюджета. Ни о какой рекламе, продаже билетов и реализации клубной атрибутики речи идти не может. Все очень и очень плачевно. Впрочем, Федуна понять можно. Вероятно, он уже и забыл, каков футбол там, «внизу».
Бюджетные вливания разрешены только в детский футбол и спортивную инфраструктуру региона, из бюджета которого выделяются деньги.
Да, это нужно. Идея хорошая. Вопрос, однако, все тот же. Вот поиграл ребенок до семнадцати лет на хорошем поле, в теплом манеже с качественным газоном, а потом куда? В Москву? Ведь местный клуб уже умрет к тому моменту из-за банальной нехватки денег. А в столичных клубах тогда будет просто сумасшедшая конкуренция, и много действительно талантливых игроков останутся за бортом. Или уедут за границу. Вот это эффективный кадровый менеджмент. Кроме того, в низших дивизионах крайне плохо развита скаутская система. Игроков не покупают (потому что на это нет денег), матчи показывают в плохом качестве с одной камерой (потому что нет денег), и разглядеть индивидуальные действия того или иного игрока просто не представляется возможным, а ехать «не знаю куда» «не знаю за чем» никто особенно не хочет. А еще на это ни у кого нет денег.
Сократить количество клубов-участников РПЛ до 12-14 команд
Здесь вопрос только один – сколько матчей будут играть команды? Мы сейчас-то 30 туров с трудом умещаем в сезон, а что будет, если клубов станет меньше? 26 кругов – крайне мало, 39 – даже круче, чем в АПЛ. Если уменьшать количество команд до двенадцати, то играть надо будет в три круга. Хорошо. Предположим, раньше будут кончаться зимние каникулы (может, оно и неплохо, ведь наши клубы подходят к еврокубкам без игры в официальных матчах). Но только подумайте, как отреагирует условный «Локомотив», если ему скажут, что в сезоне придется дважды сыграть на выезде против «Зенита», зато вот «Анжи» можно будет лишний раз принять дома. Это же будут неплохие такие коррективы в борьбу за чемпионство со стороны футбольной федерации, чего априори допускать нельзя.
Разделить ФНЛ на две группы и увеличить количество команд до 36.
Это хорошо, но недостаточно. Вопрос в том, откуда мы возьмем хотя бы 16 команд для зоны «Восток». Я честно пытался найти хоть кого-нибудь, но вышло только 12 клубов. Привлекать любителей? Хорошо. Вот и оплачивайте им дорогу до Сахалина и Владивостока и проживание там со всеми вытекающими. Это же тоже приличные расстояния. Вот если разделить лигу на 4-5 зон по 10-12 команд – это другое дело. И стыковых матчей будет больше (это всегда зрелищно, а еще люди охотнее на это ходят), и тратить на дорогу надо будет не так много. Однако для этого надо пройти большой путь развития футбола в регионах. Скажем, на дальнем востоке и в Сибири, где сейчас с этим все очень плохо. Иначе клубов банально не хватит, не говоря уже о невозможности их выхода в РПЛ (нет денег).
Новая процедура лицензирования для участия в РПЛ и ФНЛ
- Стадион с крытыми трибунами и вместимостью не менее 20 000 зрителей
- Наличие полноценной академии с необходимой инфраструктурой
- Бездефицитный бюджет с доходом от 13 миллионов евро
Давайте по порядку. Требования к стадионам делают РПЛ закрытым клубом. Сейчас в России лишь 17 команд располагают такими аренами, да и то, пять из них – в ФНЛ, и особых предпосылок к тому, что у них получится выйти «в элиту» пока что нет. Кроме того, Федун утверждает, что клубы РПЛ должны собирать от 18 000 зрителей. Таких команд в России сейчас всего девять, две из которых еле переваливают за эту отметку.
РПЛ просто перестанет обновляться. Почему? Потому что далеко не каждый клуб может позволить себе такой стадион. Этот пункт, если и имеет право на существование, то не должен быть столь радикальным. В конце концов, неужто и впрямь нужно применять какие-то санкции к тем же ЦСКА с «Локомотивом» за то, что у них мало аншлагов? Ведь это клубы, которые добывают очки в Европе для РПЛ. Возможно, напротив, нужно ввести поощрения за хорошую работу с болельщиками и коэффициент посещаемости?
Что же до академии, это требование разумное. Федун предлагает точечные коррективы, а именно те, что футбольная школа при клубе должна обладать некоторой дополнительной инфраструктурой, которой сейчас располагают не все. Это предложение действительно полезное и реализуемое. Дети должны тренироваться в комфортных условиях, чтобы стать высококлассными футболистами.
Ну и, пожалуй, самый абсурдный пункт про бездефицитный бюджет. Выше я уже объяснял, почему команды потеряют очень много денег на официальном запрете господдержки. И это мы еще не берем в расчет клубы, вроде «Анжи» и «Ахмата», держащиеся исключительно на государственном бюджете. Тут Леонид Арнольдович, в какой-то степени, противоречит сам себе. Доход в 13 миллионов евро – штука вполне себе выполнимая. Просто нужно искать другие подходы, идти от корней системы, от того, что самим клубам проще сидеть на шее у регионального бюджета, чем напрягаться и звать болельщиков на матчи, привлекать спонсоров, одним словом – проходить весь этот адский путь, который должна пройти любая амбициозная команда.
Что же до предложений по ФНЛ (своя академия/соглашение с региональным футбольным центром, 5000 зрителей на матче, 5-10 доморощенных игроков в заявке и бездефицитный бюджет) – они вполне разумны. Добавлять нечего.
Повторюсь, решать проблемы стоит не введением новых табу, а специальной системой поощрений. Что же до реформы, она пока сыровата. С нашим футболом определенно надо что-то делать, но то, что предлагает Федун, вряд ли сможет помочь. Нужно плясать от нашей системы. Не только футбольной. Углубляться в политику не хочется, но ведь все мы понимаем, что в России футбол – больше, чем игра. И не надо здесь искать никакой романтики. Речь идет об отмывании денег через клубы, использовании их для прикрытия всяких теневых проектов и так далее. Однако и хоронить детище Федуна не нужно. Ни в коем разе. От этого можно отталкиваться и строить прекрасную футбольную систему.
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
фото: spartak-live.ru
Запретить государству и государственным компаниям напрямую финансировать клубы.
Как утверждает Леонид Арнольдович, сейчас большинство российских команд получают непрозрачное государственное финансирование. Спорно, если брать, скажем, «Зенит» за «непрозрачно» финансируемый клуб. По сути ведь никто не отрицает того, что «Газпром» - государственная компания. Говорить о «Россетях», «РЖД» и прочих и не приходится. Всем понятно, кому они принадлежат. Все это невольно наталкивает на мысль о том, что вся эта реформа – попытка насолить основным конкурентам красно-белых. Ведь если пройтись по их генеральным спонсорам, то можно узреть следующую картину: ЦСКА («Россети»), «Зенит» («Газпром»), «Локомотив» («РЖД), «Динамо» («ВТБ»), «Ахмат» (это отдельная песня), а также еще многие клубы не из ТОП-10 РПЛ спонсируются государственными компаниями. Отдельно также можно привести «Ростов», 53% акций генерального спонсора которого распределены между следующими владельцами: «ВТБ» (25%), Евгений Гинер (20%) и АКБ «Российский Капитал» (8.8%). Кроме того, главным акционером является, скорее всего, фиктивная компания «Sunflake Limited», зарегистрированная на Кипре, с уставным капиталом в 10 миллионов рублей. А теперь внимание… Ее владелец – Дмитрий Александрович Аржанов – лицо, тесно аффилированное с многими государственными структурами, бывший госслужащий и так далее. В общем, продолжать эту песню можно бесконечно долго. Нет никаких сомнений в том, что и у «Ростова» есть, так называемое, «непрозрачное финансирование».
В то же время, «Спартаку» деньги дает компания, как минимум юридически, никакой связи с государством и государственными деньгами не имеющая. Что же это получается? Всем вышеназванным придется в срочном порядке искать себе новых спонсоров и перебиваться, дай бог, десятью миллионами евро от телетрансляций (по плану владельца «Спартака»), доходами с билетов и призовыми от УЕФА? И все это при том, что, как верно отметил сам Федун, сейчас некоммерческая поддержка составляет более 50% дохода российских клубов. Возможный итог – резкий спад и проблемы с деньгами у других команд РПЛ и не только, а «Спартак» на коне. Хорошая попытка, но нет.
То же можно сказать и о клубах из низших дивизионов. Пару месяцев назад я говорил с бывшим пресс-атташе одной из команд ПФЛ. По его словам, никакому частному спонсору не нужен коллектив такого уровня. На матчи ходят 300-500 человек, трансляции ведутся на ютуб-канале или, если повезет, по какому-нибудь городскому ТВ. Единственный шанс получить хоть какие-то деньги – финансирование из регионального бюджета. Ни о какой рекламе, продаже билетов и реализации клубной атрибутики речи идти не может. Все очень и очень плачевно. Впрочем, Федуна понять можно. Вероятно, он уже и забыл, каков футбол там, «внизу».
Бюджетные вливания разрешены только в детский футбол и спортивную инфраструктуру региона, из бюджета которого выделяются деньги.
Да, это нужно. Идея хорошая. Вопрос, однако, все тот же. Вот поиграл ребенок до семнадцати лет на хорошем поле, в теплом манеже с качественным газоном, а потом куда? В Москву? Ведь местный клуб уже умрет к тому моменту из-за банальной нехватки денег. А в столичных клубах тогда будет просто сумасшедшая конкуренция, и много действительно талантливых игроков останутся за бортом. Или уедут за границу. Вот это эффективный кадровый менеджмент. Кроме того, в низших дивизионах крайне плохо развита скаутская система. Игроков не покупают (потому что на это нет денег), матчи показывают в плохом качестве с одной камерой (потому что нет денег), и разглядеть индивидуальные действия того или иного игрока просто не представляется возможным, а ехать «не знаю куда» «не знаю за чем» никто особенно не хочет. А еще на это ни у кого нет денег.
Сократить количество клубов-участников РПЛ до 12-14 команд
Здесь вопрос только один – сколько матчей будут играть команды? Мы сейчас-то 30 туров с трудом умещаем в сезон, а что будет, если клубов станет меньше? 26 кругов – крайне мало, 39 – даже круче, чем в АПЛ. Если уменьшать количество команд до двенадцати, то играть надо будет в три круга. Хорошо. Предположим, раньше будут кончаться зимние каникулы (может, оно и неплохо, ведь наши клубы подходят к еврокубкам без игры в официальных матчах). Но только подумайте, как отреагирует условный «Локомотив», если ему скажут, что в сезоне придется дважды сыграть на выезде против «Зенита», зато вот «Анжи» можно будет лишний раз принять дома. Это же будут неплохие такие коррективы в борьбу за чемпионство со стороны футбольной федерации, чего априори допускать нельзя.
Разделить ФНЛ на две группы и увеличить количество команд до 36.
Это хорошо, но недостаточно. Вопрос в том, откуда мы возьмем хотя бы 16 команд для зоны «Восток». Я честно пытался найти хоть кого-нибудь, но вышло только 12 клубов. Привлекать любителей? Хорошо. Вот и оплачивайте им дорогу до Сахалина и Владивостока и проживание там со всеми вытекающими. Это же тоже приличные расстояния. Вот если разделить лигу на 4-5 зон по 10-12 команд – это другое дело. И стыковых матчей будет больше (это всегда зрелищно, а еще люди охотнее на это ходят), и тратить на дорогу надо будет не так много. Однако для этого надо пройти большой путь развития футбола в регионах. Скажем, на дальнем востоке и в Сибири, где сейчас с этим все очень плохо. Иначе клубов банально не хватит, не говоря уже о невозможности их выхода в РПЛ (нет денег).
Новая процедура лицензирования для участия в РПЛ и ФНЛ
- Стадион с крытыми трибунами и вместимостью не менее 20 000 зрителей
- Наличие полноценной академии с необходимой инфраструктурой
- Бездефицитный бюджет с доходом от 13 миллионов евро
Давайте по порядку. Требования к стадионам делают РПЛ закрытым клубом. Сейчас в России лишь 17 команд располагают такими аренами, да и то, пять из них – в ФНЛ, и особых предпосылок к тому, что у них получится выйти «в элиту» пока что нет. Кроме того, Федун утверждает, что клубы РПЛ должны собирать от 18 000 зрителей. Таких команд в России сейчас всего девять, две из которых еле переваливают за эту отметку.
РПЛ просто перестанет обновляться. Почему? Потому что далеко не каждый клуб может позволить себе такой стадион. Этот пункт, если и имеет право на существование, то не должен быть столь радикальным. В конце концов, неужто и впрямь нужно применять какие-то санкции к тем же ЦСКА с «Локомотивом» за то, что у них мало аншлагов? Ведь это клубы, которые добывают очки в Европе для РПЛ. Возможно, напротив, нужно ввести поощрения за хорошую работу с болельщиками и коэффициент посещаемости?
Что же до академии, это требование разумное. Федун предлагает точечные коррективы, а именно те, что футбольная школа при клубе должна обладать некоторой дополнительной инфраструктурой, которой сейчас располагают не все. Это предложение действительно полезное и реализуемое. Дети должны тренироваться в комфортных условиях, чтобы стать высококлассными футболистами.
Ну и, пожалуй, самый абсурдный пункт про бездефицитный бюджет. Выше я уже объяснял, почему команды потеряют очень много денег на официальном запрете господдержки. И это мы еще не берем в расчет клубы, вроде «Анжи» и «Ахмата», держащиеся исключительно на государственном бюджете. Тут Леонид Арнольдович, в какой-то степени, противоречит сам себе. Доход в 13 миллионов евро – штука вполне себе выполнимая. Просто нужно искать другие подходы, идти от корней системы, от того, что самим клубам проще сидеть на шее у регионального бюджета, чем напрягаться и звать болельщиков на матчи, привлекать спонсоров, одним словом – проходить весь этот адский путь, который должна пройти любая амбициозная команда.
Что же до предложений по ФНЛ (своя академия/соглашение с региональным футбольным центром, 5000 зрителей на матче, 5-10 доморощенных игроков в заявке и бездефицитный бюджет) – они вполне разумны. Добавлять нечего.
Повторюсь, решать проблемы стоит не введением новых табу, а специальной системой поощрений. Что же до реформы, она пока сыровата. С нашим футболом определенно надо что-то делать, но то, что предлагает Федун, вряд ли сможет помочь. Нужно плясать от нашей системы. Не только футбольной. Углубляться в политику не хочется, но ведь все мы понимаем, что в России футбол – больше, чем игра. И не надо здесь искать никакой романтики. Речь идет об отмывании денег через клубы, использовании их для прикрытия всяких теневых проектов и так далее. Однако и хоронить детище Федуна не нужно. Ни в коем разе. От этого можно отталкиваться и строить прекрасную футбольную систему.
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
фото: spartak-live.ru
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