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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Юрий Сёмин: восхищён Фернандешем, он лучший. И учит молодёжь играть в футбол (видео)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал после победы над «Ахматом» рассказал о прогрессе команды и выразил восхищение Мануэлом Фернандешем, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– Что вы сделали в перерыве, что команда не задвигалась?
– Дело не в этом. Мы начинали сезон, пришли новые игроки, которые не тренировались с командой. Пришли игроков с национальной сборной, у которых даже недели паузы не было. А полноценного тренировочного лагеря у команды нет. Перед чемпионатом был полный разнобой. Вот и вся проблема. Сегодня единственный матч, который оказался более стабильным по всем возможностям игроков. Если игроки не тренируются, ты не добьёшься результата.
Вы чуть подождите. Дайте этим ребятам набрать свои кондиции, дайте, чтобы они друг друга почувствовали. Думаю, всё нормально будет.
– Отсутствие Смолова перед матчем с «Шальке»…
– Он не забил 5 моментов в Калиниграде, а если нападающий имеет моменты, то голы будут. Он прекрасно работал и открывался. Фёдор только набрал кондиции, у него появился азарт, но бывают неожиданности. Конечно, это большая потеря.
– Как дела с продлением контракта Фернандеша, нужен ли он вам на длительный срок?
– Я неоднократно говорил, что он наш лучший игрок. Я хочу, чтобы он остался. Фернандеш для «Локомотива» сделал очень много. Это моё мнение. А дальше, будут ли переговоры – не мой вопрос. Он учит молодёжь играть хорошо. И при всей сложной ситуации он не обращает внимание на то, что не складывается с контрактом. Есть футбол, а есть другая жизнь. Я им восхищён в этом плане.
– Что вы сделали в перерыве, что команда не задвигалась?
– Дело не в этом. Мы начинали сезон, пришли новые игроки, которые не тренировались с командой. Пришли игроков с национальной сборной, у которых даже недели паузы не было. А полноценного тренировочного лагеря у команды нет. Перед чемпионатом был полный разнобой. Вот и вся проблема. Сегодня единственный матч, который оказался более стабильным по всем возможностям игроков. Если игроки не тренируются, ты не добьёшься результата.
Вы чуть подождите. Дайте этим ребятам набрать свои кондиции, дайте, чтобы они друг друга почувствовали. Думаю, всё нормально будет.
– Отсутствие Смолова перед матчем с «Шальке»…
– Он не забил 5 моментов в Калиниграде, а если нападающий имеет моменты, то голы будут. Он прекрасно работал и открывался. Фёдор только набрал кондиции, у него появился азарт, но бывают неожиданности. Конечно, это большая потеря.
– Как дела с продлением контракта Фернандеша, нужен ли он вам на длительный срок?
– Я неоднократно говорил, что он наш лучший игрок. Я хочу, чтобы он остался. Фернандеш для «Локомотива» сделал очень много. Это моё мнение. А дальше, будут ли переговоры – не мой вопрос. Он учит молодёжь играть хорошо. И при всей сложной ситуации он не обращает внимание на то, что не складывается с контрактом. Есть футбол, а есть другая жизнь. Я им восхищён в этом плане.
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