Борис Игнатьев: я против уменьшения количества команд в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал об ожиданиях по поводу матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов», а также поделился мнением о предложении председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна провести ряд реформ в российском футболе.- Конечно, и сами результаты, и качество игры говорят о том, что проделана большая работа. Валерию Карпину удалось найти сподвижников среди футболистов. Они понимают его требования. Клуб приобрел простых, но очень надежных игроков.- Мне представляется, что это будет очень серьезный по накалу матч. Физическое состояние, быстрая и мощная игра «Ростова» наложится на игру «Спартака», который пытается выстроить комбинационный футбол, но сегодня многое у него не получается. Поэтому сложно ожидать болельщикам красно-белых игры на победу. Наставнику «Ростова» Карпину удалось сделать боевой, заточенный на результат коллектив. Думаю, сложно будет «Спартаку» забить, в то же время не хватит мастерства в атаке у «Ростова». Мне кажется, будет ничейный результат. И без забитых мячей.-Вообще эти полумеры, которые у нас сегодня есть, все то, что связано с чемпионатом мира, думаю, что это интересно. Мне кажется, надо продолжать эту ситуацию. Конечно, надо серьезно относиться к лицензированию клубов, делать все возможное, чтобы в нашем футболе на всех этажах играли команды, которые соответствуют не только спортивным критериям, но и организационным. Тогда, наверное, мы не будем считать, где сколько народу ходит на футбол. Нет ничего невыполнимого. В свое время нам поставили задачу сделать индивидуальные кресла — их сделали, поля с подогревом тоже сделали. Я за то, чтобы приняли решение о вместимости стадионов, об их качестве, о футбольных школах, которые должны по-настоящему работать и давать результат. Но я против уменьшения команд в нашей Премьер-лиге: 16-ти команд для нашего футбола достаточно. Конечно, не знаю, как нужно получать футболу поддержку от телевидения. Но это нужно делать. Надо выстраивать схему, которую использует весь мир. И только в нашей стране почему-то телевидение не платит футболу того, что получают даже не футбольные страны. Конечно, здесь был поднят правильный вопрос.