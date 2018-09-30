Новости партнеров

Сальваторе Боккетти вручили памятную футболку за 100 сыгранных матчей за "Спартак"

Защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти перед началом матча 9-го тура РПЛ против "Ростов" была вручена памятная футболка с числом 100.

Итальянский легионер 23 сентября (в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1) провел свой 100-й матч за красно-белых.

Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 19:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.