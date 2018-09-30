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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (6)
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Сальваторе Боккетти вручили памятную футболку за 100 сыгранных матчей за "Спартак"
Защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти перед началом матча 9-го тура РПЛ против "Ростов" была вручена памятная футболка с числом 100.
Итальянский легионер 23 сентября (в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1) провел свой 100-й матч за красно-белых.
Итальянский легионер 23 сентября (в игре 8-го тура чемпионата России против ЦСКА — 1:1) провел свой 100-й матч за красно-белых.
Боккетти получил памятную футболку по итогам дерби #боккетти #спартак pic.twitter.com/pJU6s1Lj6Q— Artem Kalinin (@kalininart) September 30, 2018
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