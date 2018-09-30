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Джон Терри рассказал, зачем посетил матч "Спартака"

Бывший защитник "Челси" Джон Терри рассказал, зачем прилетел в Москву на матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".

"В России у меня появился клуб, за которым я слежу. Слежу совершенно недавно и мне было интересно посмотреть на него со стороны. Я не могу сказать, что являюсь болельщиком, так как мое сердце принадлежит "Челси", однако симпатии к "Спартаку" я имею и еще раз хочу извиниться за принятое решение", - цитирует Терри сайт болельщиков "Челси".
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 22:26
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№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:45) #
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online

Ага, конечно. А Трабукки его гид.

Ещё сказал бы что жена попросила
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:42) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
симпатии к "Спартаку" я имею
воспитанный человек этот Терри

Добрый. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: pisto (Сегодня, 22:42) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хотел передумать, но взглянул на игру Спартака и передумал обратно
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:27) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
симпатии к "Спартаку" я имею
воспитанный человек этот Терри


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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