Назаров записал новый стих о "Спартаке" (видео)

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча команды с "Ростовом" (0:1) опубликовал в инстаграме новый стих, который посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.Напомним, что ранее игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк под предыдущим стихом Назарова с критикой Карреры. После этого оба футболиста были отстранены от работы с первой командой.