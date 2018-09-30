Новости партнеров

Назаров записал новый стих о "Спартаке" (видео)

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча команды с "Ростовом" (0:1) опубликовал в инстаграме новый стих, который посвящен команде и главному тренеру Массимо Каррере.



Напомним, что ранее игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайк под предыдущим стихом Назарова с критикой Карреры. После этого оба футболиста были отстранены от работы с первой командой.
Теги: Спартак Назаров
Сегодня, 09:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
22
(8)
№22 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 10:34) #
  • 0
  •  (0)
online

Фанаты Спартака должны кланиться Каррере за то, что он из такого г*на конфетку за последние много лет на целый сезон сделал. Можно было бы проводить тренера достойно, а тут такое. Вывод: вы все большинство недоболельщики, поддерживающие команду только во время успехов, в том числе и этот оратор.
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
Вопрос, разве, к Карерре?

Вопросов к Каррере до жопы. Меняет тренеров по физике каждый год, водителей с докторами после чемпионства ему тоже не угодили, спец по питанию приходит , уходит и снова возвращается, Пилипчук из соратника превратился в предателя, потому что имел позитивное влияние на команду . После его ухода командная игра пропала напрочь вместе с физикой, нормальная обстановка в коллективе испортилась, все кроме Зобнина и Джикии играют значительно ниже своих возможностей.
Действительно ,а причем тут главный тренер?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№20 Написал: Поло (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Женёка,
Состав не равно основной состав.

Жано не играл? С ходу приходя в голову четыре гола того сезона: Арсеналу два, Анжи на выезде, Оренбургу с лета.

Маурисио, может, и не был твердым игроком основы, но выйти с лавки или закрыть позицию на бровке мог. Плюс вспоминается его гол в ворота, тогда еще, Терека на выезде. Кстати, очень и очень важный. Ну и в отличии от Боккетти, при котором всегда ощущение пожара в обороне, держался весьма достойно. Короче, картины точно не испортил.

По Ханни с Ташаевым не соглашусь. Первый еще может быть, за счет паса, но Ташаев, на мой взгляд, вообще ни чем положительным не отличается от того же Ломовицкого. Одно дело выделяться в Динамо, при всем уважении, другое - в Спартаке. Это все игроки одного уровня примерно: Попов, Мельгарехо, Ташаев... В своих командах-середняках они были лидерами, но претендовать на что-то серьезное с ними очень и очень трудно. Раз-два в сезон сыграют хорошо и на том спасибо. Это, по-твоему, игроки под задачу выйти из группы в ЛЧ или, хотя бы, ЛЕ?)
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№19 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 10:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжи при румыне и макароннике с их критикой чавкали с говном еще сытней и не надо валить с больной головы на здоровую.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:24) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заёб уже Назаров набрасывать говна на вентилятор. Может сконцентрироваться на кухне ему?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Названия даже не придумали для этого... просто свинарник


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 10:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вроде как самое время проявить себя владельцу и пояснить народу, что да как и куда плывем, не Енисей в конце концов купил то. Но увы
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№15 Написал: Поло (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (1)
online

vvsl09,
Тем паче! Когда в атаке исполнителей, а следовательно, и игры нет, и другим линиям трудно.

Зе никогда не был чистой девяткой, на мой взгляд. Побороться, скинуть, на разряженном пространстве сыграть, даже отдать иногда, - это да, но хладнокровно реализовать момент никогда не было его сильной стороной, а учитывая то, что у Спартака сейчас 2-3 подхода к воротам за игру, именно такой форвард и нужен. Но вот почему такого форварда нет в распоряжении тренерского штаба? Вопрос, разве, к Карерре?
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
в то время, как надо понимать, что по сравнению с чемпионским не играют из-за травм Кутепов, Жано, Селихов.

Кутепов больно то и не играл, Жано и Селихов вообще не играли!..

Ушли из Команды Таски,Маурисио, Промес

Маурисио?! Ты серьезно считаешь его основополагающим игроком?!? Промеса жалко никто не спорит вот только и с ним команда играла хреново...
Ханни и Ташаев вполне себе игроки для нашего чемпионата и более чем уверен играй они в другом месте показывали себя!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№13 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (1)

стишки так себе...
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Стихоплет фуев
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№11 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
Что-то не помню, чтобы Каррера хоть раз "корону примерял". Г-н Назаров занимает подменой понятий и формированием ложного общественного мнения.

Очень печально, что в своем большинстве фанаты Спартака, скорее всего, на это поведутся, в то время, как надо понимать, что по сравнению с чемпионским сезоном, абсолютно сдулись Глушаков, Ещенко, Самедов(Комбарова не считаю, он уже несколько сезонов сдутый). Не играют из-за травм Кутепов, Жано, Селихов. Ушли из Команды Таски,Маурисио, Промес. Последний вообще ключевая потеря считаю, т.к. Квинси был настоящим лидером команды по энергии и индивидуальному мастерству.
И кого г-н Федун приобрел?
Ханни, Ташаев, Роша, Петкович? Серьезно? Вроде бы, попал более или менее в точку с Жиго и того сломали, а на замену ему команда "профессионалов" из отдела селекции так никого подобрать и не смогла.

Вот и считайте, из 100%-ых игроков основы того сезона осталось 4(!) человека, а остальным адекватная замена так и не найдена.

Из этих четырех мертвый Адриано и ошибающийся Фернандо, а также Зе, который из десяти моментов девять просирает
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№10 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:07) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ну и что это за команда, которая блекнет при продаже одного футболиста, пусть и лидера?

Она и с Промесом смотрелась так же в этом году уныло. Дело не в голландце и без него Спартак год и два назад играл совершенно нормально и спокойно. Сейчас команды нет в принципе и тренера видимо тоже.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№9 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
"....За что нас били в этой драке..."

За популизм! Слишком много, и, ...порою, не заслуженно говорят о современном Спартаке. Надеюсь после этого стихотворения лайков от игроков Спартака не будет, или кто-то еще хочет перейти в дубль?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Какое же дерьмо спортак, только в этом недоразумении может такая клоунада случиться, ужас
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Поло (Сегодня, 09:49) #
  • 0
  •  (6)
online

Что-то не помню, чтобы Каррера хоть раз "корону примерял". Г-н Назаров занимает подменой понятий и формированием ложного общественного мнения.

Очень печально, что в своем большинстве фанаты Спартака, скорее всего, на это поведутся, в то время, как надо понимать, что по сравнению с чемпионским сезоном, абсолютно сдулись Глушаков, Ещенко, Самедов(Комбарова не считаю, он уже несколько сезонов сдутый). Не играют из-за травм Кутепов, Жано, Селихов. Ушли из Команды Таски,Маурисио, Промес. Последний вообще ключевая потеря считаю, т.к. Квинси был настоящим лидером команды по энергии и индивидуальному мастерству.
И кого г-н Федун приобрел?
Ханни, Ташаев, Роша, Петкович? Серьезно? Вроде бы, попал более или менее в точку с Жиго и того сломали, а на замену ему команда "профессионалов" из отдела селекции так никого подобрать и не смогла.

Вот и считайте, из 100%-ых игроков основы того сезона осталось 4(!) человека, а остальным адекватная замена так и не найдена.
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
За что нас били в этой драке

О, я могу очень долго перечислять, за что можно бить свиней. Ну, если коротко, за грехорождение.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (2)

Sergey Nasirov_2,
Ну и что это за команда, которая блекнет при продаже одного футболиста, пусть и лидера?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 09:42) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
"творчество" под стать игре спартага laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:36) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Назаров конечно ещё тот ч..... . Команда не может разлучиться играть в один миг,но зато в е видят ,как продавать лидера,команда поблекла. Очень мало креатива в игре.крамнодар вчера показал ,как нужно это делать.

не хочу сказать высокомерно, но блин, даже у нас молодые креатив начали создавать в атаке (во многом благодаря нашей большой удаче - Влашичу)
а на падения Адриано судьи перестают вестись. вот вам точно надо убирать комбарова, глушака...жаль нельзя игроков как в баскетболе выпускать..а то Фернандо выпускать на штрафные и сажать обратно, так как в самой игре он теряется, что для опорника непозволительно. примерно как наш Бийол, но он еще молод.
надеюсь сольют шлак, а не тренера


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:27) #
  • 0
  •  (6)

Назаров конечно ещё тот ч..... . Команда не может разлучиться играть в один миг,но зато в е видят ,как продавать лидера,команда поблекла. Очень мало креатива в игре.крамнодар вчера показал ,как нужно это делать.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 09:24) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
пля, такое только в спаме может творится laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.