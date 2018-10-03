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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ЦСКА заработал почти 3 млн евро за победу над "Реалом"
ЦСКА заработал еще 2,7 миллиона евро после вчерашней победы над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Такую сумму УЕФА выплачивает клубам за победу на групповом этапе турнира.
Ничья в первом туре в гостях с чешской "Викторией" (2:2) принесла армейцев 900 тысяч евро. До этого за выход в основной турнир Лиги чемпионов ЦСКА заработал 15,25 миллиона.
Таким образом, клуб Евгения Гинера уже заработал 18,85 миллиона евро.
СЭ
Такую сумму УЕФА выплачивает клубам за победу на групповом этапе турнира.
Ничья в первом туре в гостях с чешской "Викторией" (2:2) принесла армейцев 900 тысяч евро. До этого за выход в основной турнир Лиги чемпионов ЦСКА заработал 15,25 миллиона.
Таким образом, клуб Евгения Гинера уже заработал 18,85 миллиона евро.
СЭ
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