Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

ЦСКА заработал почти 3 млн евро за победу над "Реалом"

ЦСКА заработал еще 2,7 миллиона евро после вчерашней победы над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Такую сумму УЕФА выплачивает клубам за победу на групповом этапе турнира.

Ничья в первом туре в гостях с чешской "Викторией" (2:2) принесла армейцев 900 тысяч евро. До этого за выход в основной турнир Лиги чемпионов ЦСКА заработал 15,25 миллиона.

Таким образом, клуб Евгения Гинера уже заработал 18,85 миллиона евро.

СЭ
Теги: ЦСКА Реал Виктория П
Сегодня, 14:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Manchester United
Гастэряну

почему все болельщики цска такие тупые?Потому что ОСЛЫ!вот так аксиома нашла свое подтверждение

а как ты себя охарактеризуешь, ты умный?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:21) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«МЮ»
Гастэряну

почему все болельщики цска такие тупые?Потому что ОСЛЫ!вот так аксиома нашла свое подтверждение
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:28) #
  • +3
  •  (7)

Manchester United,
Цитата: andrej95602

Почему все дебилы болелы свинарни?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:12) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: лад
А денежка кап-кап. Глядишь зимой еще парочку талантов армейцы приобретут.

все ваши таланты (Бекао,Влашич)взяты в аренду,у вас своего ничего нет,вы голодранцы,даже играете в Луже
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Valar (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зимой хороший форвард не помешал бы, на замену Абелю, да второго вратаря, так как сейчас нет уверенности, что Акинфеева при случаи смогут достойно заменить. Осталаьные позиции укомплектованы, нужно только дождаться выздоровления травмированных футболистов да набираться опыта нашим молодым игрокам.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: лад USSR (Сегодня, 14:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А денежка кап-кап. Глядишь зимой еще парочку талантов армейцы приобретут.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.