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"Анжи" обыграл "Маккаби" в первом раунде юношеской Лиги УЕФА

"Анжи" обыграл "Маккаби" из Тель-Авива в первом отборочном раунде юношеской Лиги УЕФА.

Юношеская лига УЕФА

2 тур

"Анжи" U19 – "Маккаби Т-А" U19 3:2

Голы: Ягъяев, 49, Садов, 70, Агаларов, 83 - Гуерро, 36, Шалата, 52

"Анжи": Тимур Магомедов, Ханмурзаев, Михайлов, Чистяков (Андямов, 46), Саидов, Ягъяев, Глебов Ражаб Магомедов (Заерко, 79), Исалов (Суханов, 79), Мутаалим Магомедов (Махилов, 88), Агаларов (Вагабов, 87)

"Маккаби": Язжак, Стросберг, Чилака, Малуф, Коэн (Бен Шлуш, 66), Гуерро, Шалата (Ягудаев, 85), Ниддам (Шашар, 77), Хофмеистер, Итжак, Чен (Ассаяг, 86)

Предупреждения: Стросберг, 26, Ягъяев, 35,, Чилака, 58, Исалов, 76, МихайиловЮ, 90+4
Теги: Анжи
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