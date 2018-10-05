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Нападающий ЦСКА Дмитрий Меренчуков покинул клуб

Выпускник академии ЦСКА Дмитрий Меренчуков, выступавший за молодежную команду, покинул команду в статусе свободного агента.

Клуб и нападающий расторгли контракт по обоюдному согласию.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:13
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#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:19)
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Болеет за:
ЦСКА
Бородатая новость.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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