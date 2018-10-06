Анри Хагуш: "Арсенал" отложит празднование юбилейного матча на игру со "Спартаком"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш прокомментировал ничью в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1).– В первом тайме мы полностью владели инициативой, имели несколько моментов, но не реализовали их, а в конце пропустили обидный гол. Игбун принял мяч, я ему дал немного свободы, и он, к сожалению для нас, отлично пробил. В целом за всю игру было удара два или три по нашим воротам. Мы полностью контролировали ход матча, но надо было забивать.– С этой командой всегда приятно играть. Настраивать никого не надо.– Мы, конечно, знали об этом и хотели порадовать болельщиков за их поддержку. Отложим празднование этого события на "Спартак".