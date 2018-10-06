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Анри Хагуш: "Арсенал" отложит празднование юбилейного матча на игру со "Спартаком"

Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш прокомментировал ничью в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1).

– В первом тайме мы полностью владели инициативой, имели несколько моментов, но не реализовали их, а в конце пропустили обидный гол. Игбун принял мяч, я ему дал немного свободы, и он, к сожалению для нас, отлично пробил. В целом за всю игру было удара два или три по нашим воротам. Мы полностью контролировали ход матча, но надо было забивать.

- Следующий матч со "Спартаком" на его поле.

– С этой командой всегда приятно играть. Настраивать никого не надо.

- Сегодня "Арсенал" провел 100-й матч в премьер-лиге.

– Мы, конечно, знали об этом и хотели порадовать болельщиков за их поддержку. Отложим празднование этого события на "Спартак".

"Арсенал Тула"
Теги: Хагуш Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 09:19
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#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 10:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Charodei,
Но и об вас свои подошвы выскребывали.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Charodei  Борзя (Сегодня, 10:28)
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Болеет за:
ЦСКА
Бедный Спартачок.Клубы из второй восьмерки так привычночто вытирают об него ноги...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 09:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, ну!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
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