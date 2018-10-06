Бердыев уже в зоне еврокубков - "Рубин" с минимальным счетом обыгрывает "Урал"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:52
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (13)
Карпин: газон сильно пострадал после концерта Басты - поле перед матчем красили в зеленый цвет (13)
19:14
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА
Руслан Пименов: думаю, "Локо" может победить красно-синих 1:0 или 2:1, хотя все плюсы на стороне ЦСКА
19:09
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (1)
Миодраг Божович: горжусь собой. Вряд ли в мире есть тренер, который работал с 7 командами не своей страны (видео) (1)
19:08
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
"Боруссия" Д вырвала победу на 96 минуте, "Шальке" в гостях обыграл "Фортуну" и другие результаты матчей бундеслиги
17:17
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
Андрей Канчельскис: никого ведь не интересует, что я не был пьян на тренировке, на барьерах не повисал (2)
16:51
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
Сергей Рыжиков: грустно, что Тихонов покинул "Крылья", но мы крупно проигрывали, и руководство сделало выводы
16:44
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
Владимир Полуяхтов: с Божовичем еще не успел познакомиться. Возможно, я удивил его в игре за дубль
16:32
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Сергей Корниленко - об отставке Тихонова: сегодня ты в одной команде, а завтра - в другой. Такая профессия (1)
Бердыев уже в зоне еврокубков - "Рубин" с минимальным счетом обыгрывает "Урал"
В заключительном матче субботней программы 10-го тура РПЛ казанский "Рубин" оказался сильнее "Урала" (1:0).
Чемпионат России
10 тур
"Рубин" – "Урал" 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Азмун.
"Рубин" – Коновалов, Уремович, Навас, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 76), Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 59), Устинов (Байрамян, 62), Гранат, Полоз, Азмун.
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Жигулев (Бавин, 77), Димитров (Юсупов, 86), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66).
Предупреждения: Азмун (68), Коновалов (83).
Чемпионат России
10 тур
"Рубин" – "Урал" 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Азмун.
"Рубин" – Коновалов, Уремович, Навас, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 76), Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 59), Устинов (Байрамян, 62), Гранат, Полоз, Азмун.
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Жигулев (Бавин, 77), Димитров (Юсупов, 86), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66).
Предупреждения: Азмун (68), Коновалов (83).
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