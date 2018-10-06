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Бердыев уже в зоне еврокубков - "Рубин" с минимальным счетом обыгрывает "Урал"

В заключительном матче субботней программы 10-го тура РПЛ казанский "Рубин" оказался сильнее "Урала" (1:0).

Чемпионат России

10 тур

"Рубин" – "Урал" 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 21 Азмун.

"Рубин" – Коновалов, Уремович, Навас, Кудряшов, Камболов (Сорокин, 76), Коновалов, Подберезкин (Могилевец, 59), Устинов (Байрамян, 62), Гранат, Полоз, Азмун.

"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Жигулев (Бавин, 77), Димитров (Юсупов, 86), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин, Панюков (Егорычев, 66).

Предупреждения: Азмун (68), Коновалов (83).
Теги: Рубин Урал
Сегодня, 20:52
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(1)
#4  utekay  Россия (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
а свиньи где? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:15)
  • -1
  •  (1)
online

imaginary,
Дано ,но и состав у него далеко не самый сильный .учитывая в каком положении был рубин,для него это успех. А вконце концов,важен результат.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
отвратительно, сраный автобус, который играет в сраный автобус у себя дома против Урала
не удивительно, что на него никто не ходит
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  Гай Юлий Цезарь   (Сегодня, 20:53)
  • -2
  •  (4)

Наконец-то шестое место занял тот, кому это положено по праву laughing
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
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