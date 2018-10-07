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Владислав Игнатьев: не понимаю, как с углового может быть "вне игры" (видео)

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал победу над ЦСКА (1:0), передает корреспондент Rusfootball.info.



- После игры подошел к Эдеру, сказал, мол, молодец, все правильно сделал. На самом деле стали более организованно играть после удаления. Выиграли по делу.

- В первом тайме "Локомотив" активнее играл, или это ошибочное мнение?

- Нет, не ошибочное. У нас действительно было больше моментов. В первом тайме как минимум не уступали ЦСКА.

- Насколько психологически важно победить в дерби после неудачи в матче с "Шальке"?

- После неудачного второго тайма с "Шальке". Проявили характер.

- Семин после матча сказал, что "Локомотив" забил чистый гол, и он не понимает, что вообще происходило. Вы были ближе.

- На самом деле не понятно, как с углового может быть вне игры. Не буду пока комментировать этот момент, посмотрю еще этот эпизод позже.

- Что происходит в голове, когда команда в дерби остается в меньшинстве?

- Первая мысль - строго играть в обороне, опуститься ниже и ждать момента.
Теги: Игнатьев Локомотив ЦСКА Rвидео
Вчера, 21:54
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(1)
#3  Sergeevich   (Вчера, 22:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще то вне игры было не после подачи с углового, после скидки головой в штрафной.
Там спорный момент, но странное утверждение игрока.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Вчера, 22:37)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь эту прокладку Гинеришки,надолго отстранят от важных игр,говноед кабинетный
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  avnik  море (Вчера, 22:26)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
- На самом деле не понятно, как с углового может быть вне игры. Не буду пока комментировать этот момент, посмотрю еще этот эпизод позже.

Действительно. ))) Интересно, как этот казус будет объяснять главный свисток? )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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