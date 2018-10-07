Евгений Кафельников: Каррера - самый лучший тренер чемпионата России

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является самым лучшим тренером РПЛ."Спартак" в 10-м туре РПЛ в гостях обыграл "Енисей" - 3:2."Массимо Каррера - сейчас самый лучший и квалифицированный тренер РПЛ!" - написал Кафельников в своем Твиттере.