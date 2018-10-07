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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
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Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (18)
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Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Евгений Кафельников: Каррера - самый лучший тренер чемпионата России
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является самым лучшим тренером РПЛ.
"Спартак" в 10-м туре РПЛ в гостях обыграл "Енисей" - 3:2.
"Массимо Каррера - сейчас самый лучший и квалифицированный тренер РПЛ!" - написал Кафельников в своем Твиттере.
"Спартак" в 10-м туре РПЛ в гостях обыграл "Енисей" - 3:2.
"Массимо Каррера - сейчас самый лучший и квалифицированный тренер РПЛ!" - написал Кафельников в своем Твиттере.
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