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Евгений Кафельников: Каррера - самый лучший тренер чемпионата России

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера является самым лучшим тренером РПЛ.

"Спартак" в 10-м туре РПЛ в гостях обыграл "Енисей" - 3:2.

"Массимо Каррера - сейчас самый лучший и квалифицированный тренер РПЛ!" - написал Кафельников в своем Твиттере.
Теги: Каррера Кафельников Спартак
Сегодня, 22:31
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9
(2)
#9  Riders1990  bunker (Сегодня, 23:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Накатил Евгеша,стало хорошо!)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#8  GPS   (Сегодня, 23:20)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: зенитовец
вот и поперло старого алкаша от бромантанового борща.

Так ты денатурату накати и бакланом жирным закуси - отпустит..)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#7  зенитовец  СССР (Сегодня, 23:09)
  • +1
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Цитата: anonymous
опять пьяный, бедный Женя

Не совсем так: это в тарасовке, по случаю удачной покупки матча, случилась бесплатная раздача остатков обеда, вот и поперло старого алкаша от бромантанового борща.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:08)
  • +1
  •  (1)

троллит, ирод blush


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 22:56)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: anonymous
опять пьяный, бедный Женя

Ну сегодня хоть причина имеется. Повод уже не нужен. ))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 22:43)
  • +3
  •  (3)

опять пьяный, бедный Женя
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 22:43)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
До первого просёра.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  игра  г. Москва (Сегодня, 22:38)
  • +2
  •  (2)

Экс первая лапа мира, удивилася. Самый лучший эксперт и тренер во всей вселенной--крепко обиделся. Его оскорбили.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:34)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
laughing laughing laughing


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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