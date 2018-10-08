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Дмитрий Назаров записал новые стихи о "Спартаке" и не только (видео)

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча с "Енисеем" (3:2) опубликовал в Инстаграме новые стихи.

Нам нет преград - мы круче "Енисея"!

Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -

Реки страны моей, воды земли моей.

Вброд перейдем под громовое "Ура!".

Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.

Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть - Фернанду.

Сегодня без сомненья в хорошем настроении

Заводы-фабрики, учреждения,

Пошла счастливая страна.

Нам нет преград! Мы бешенная сила!

Рвем всех подряд, кого не покажи,

Доблесть у нас в крови.

Слабый, как лист, дрожи,

Только живи и не снимайся - "Анжи".

Теги: Назаров Спартак Анжи Видео
Вчера, 23:14
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11
(4)
#11  Quincy   (Сегодня, 00:15)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Нам нет преград, мы круче Енисея
Бойтесь теперь Иртыш и Ангара
Боимся мы лишь только Ливерпуля
0-7 он нам впорол, как будто бы вчера.

С конечпоком тебя,чучундра
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#10  garry topor  город-герой Москва (Вчера, 23:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Вспомнил американскую загадку, чем отличается сбитый на дороге енот, от сбитого адвоката? Перед сбитым енотом виден тормозной след. Это я к тому, что за чиновника, тоже никто сильно не переживает, скорее даже радуются, переживают только чиновники, что люди вдруг поймут, что их можно бить, даже стульями и даже по голове) Здесь восновном все свои клубные интересы пытаются реализовать) Ну Кокорин дурак конечно

А прикинь, каждый футболист стулом будет чиновника долбить - это же какая радость всей стране. И не важно, Кокоша это будет под кайфом, или Глушак под синькой, главное - это чиновники, вот к кому злость настоящая у людей.
Ну а Кокоша да, дурень, до следующего года его лучше в дубль убрать, а там уже и забудут всё.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
#9  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:50)
  • +1
  •  (5)

Нам нет преград, мы круче Енисея
Бойтесь теперь Иртыш и Ангара
Боимся мы лишь только Ливерпуля
0-7 он нам впорол, как будто бы вчера.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#8  нетрал   (Вчера, 23:50)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
Думаю, если бы Назарову стулом въехали, никто бы не обиделся blush

ну если бы он чиновником был ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#7  Apant1   (Вчера, 23:46)
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Черный Лис
Думаю, если бы Назарову стулом въехали, никто бы не обиделся blush

Вспомнил американскую загадку, чем отличается сбитый на дороге енот, от сбитого адвоката? Перед сбитым енотом виден тормозной след. Это я к тому, что за чиновника, тоже никто сильно не переживает, скорее даже радуются, переживают только чиновники, что люди вдруг поймут, что их можно бить, даже стульями и даже по голове) Здесь восновном все свои клубные интересы пытаются реализовать) Ну Кокорин дурак конечно)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#6  ALI BABA  Химки (Вчера, 23:38)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Я че-то не в теме. А Каррера ,вообще, слышал про этого народного артиста,который пиарится на Спартаке?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
#5  Седой  Россия (Вчера, 23:28)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как рука то поднимается назвать это стихами?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  Черный Лис   (Вчера, 23:27)
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Думаю, если бы Назарову стулом въехали, никто бы не обиделся blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:23)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной выблевок от поварёнка.

А в чемпионском сезоне жопу лизал Каррере


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:21)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
То блевотный гламур, то блевотный желтяк, то блевотные вирши...
О футболе пишите, ушлёпки. А если не можете - заткнитесь, на...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  G15   (Вчера, 23:19)
  • -2
  •  (6)

Тонко
Регистрация: 21.09.2018 [жалоба]
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