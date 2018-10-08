Дмитрий Назаров записал новые стихи о "Спартаке" и не только (видео)

Народный артист России, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров после матча с "Енисеем" (3:2) опубликовал в Инстаграме новые стихи.Нам нет преград - мы круче "Енисея"!Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -Реки страны моей, воды земли моей.Вброд перейдем под громовое "Ура!".Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть - Фернанду.Сегодня без сомненья в хорошем настроенииЗаводы-фабрики, учреждения,Пошла счастливая страна.Нам нет преград! Мы бешенная сила!Рвем всех подряд, кого не покажи,Доблесть у нас в крови.Слабый, как лист, дрожи,Только живи и не снимайся - "Анжи".