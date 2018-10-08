Дмитрий Назаров записал новые стихи о "Спартаке" и не только (видео)

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Нам нет преград - мы круче "Енисея"!
Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -
Реки страны моей, воды земли моей.
Вброд перейдем под громовое "Ура!".
Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.
Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть - Фернанду.
Сегодня без сомненья в хорошем настроении
Заводы-фабрики, учреждения,
Пошла счастливая страна.
Нам нет преград! Мы бешенная сила!
Рвем всех подряд, кого не покажи,
Доблесть у нас в крови.
Слабый, как лист, дрожи,
Только живи и не снимайся - "Анжи".
Нам нет преград - мы круче "Енисея"!
Бойтесь теперь Иртыш и Ангара -
Реки страны моей, воды земли моей.
Вброд перейдем под громовое "Ура!".
Ах славно пробил Игнатов! И Тимофеев засадил как надо.
Счастье, что есть ребята. А у ребят кудесник есть - Фернанду.
Сегодня без сомненья в хорошем настроении
Заводы-фабрики, учреждения,
Пошла счастливая страна.
Нам нет преград! Мы бешенная сила!
Рвем всех подряд, кого не покажи,
Доблесть у нас в крови.
Слабый, как лист, дрожи,
Только живи и не снимайся - "Анжи".
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