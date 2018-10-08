Около 32 тысяч билетов продано на матч Лиги наций Россия - Швеция

Порядка 32 тысяч билетов продано на матч Лиги наций между сборными России и Швеции, который пройдет в Калининграде.Матч Россия - Швеция пройдет 11 октября на "Калининград-Арене", вмещающей 35 016 человек. Начало игры - 22:45 мск.На другой матч Лиги наций между сборными России и Турции, который примет сочинский стадион "Фишт", продано порядка 26 тысяч билетов. Встреча пройдет 14 октября и начнется в 19:00 мск. Вместимость арены составляет 44 287 зрителей.