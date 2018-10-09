Тульский "Арсенал" проведет сборы в Турции

12 января 2019 года "Арсенал" начнёт подготовку к заключительной части Чемпионата России.В начале января команда Олега Кононова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 23 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор с 27 января по 8 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.