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Тульский "Арсенал" проведет сборы в Турции

12 января 2019 года "Арсенал" начнёт подготовку к заключительной части Чемпионата России.

В начале января команда Олега Кононова пройдет медобследование в Москве, а с 12 по 23 января проведет первый сбор в турецком Белеке. Второй сбор с 27 января по 8 февраля также пройдет в Турции. Заключительный этап подготовки в Турции стартует 12 февраля, а завершится 22 февраля.

"Арсенал Тула"
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 16:47
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