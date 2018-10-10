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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Мы столько души в него вложили" - Фурсенко о Кокорине
Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента "Зенита" Сергея Фурсенко, представившись Виталием Мутко, и обсудили с ним скандал вокруг нападающего Александра Кокорина, который обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.
Фурсенко: "Сколько души в Кокорина было вложено. Виталий Леонтьевич, настолько обидно... Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло".
Пранкер: "Вы-то, главное, не раскисайте"
Фурсенко: "Вы поймите, он полгода не играл, его подготовили, выходили он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с "Краснодаром".
Пранкер: "Что делать с ним теперь?"
Фурсенко: "Пусть правосудие решит". Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё".
Пранкер: "Ну что ты, в первый раз, что ли?"
Фурсенко: "Каждый раз одно и то же".
Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.
Чемпионат
Фурсенко: "Сколько души в Кокорина было вложено. Виталий Леонтьевич, настолько обидно... Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло".
Пранкер: "Вы-то, главное, не раскисайте"
Фурсенко: "Вы поймите, он полгода не играл, его подготовили, выходили он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с "Краснодаром".
Пранкер: "Что делать с ним теперь?"
Фурсенко: "Пусть правосудие решит". Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё".
Пранкер: "Ну что ты, в первый раз, что ли?"
Фурсенко: "Каждый раз одно и то же".
Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.
Чемпионат
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