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"Мы столько души в него вложили" - Фурсенко о Кокорине

Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента "Зенита" Сергея Фурсенко, представившись Виталием Мутко, и обсудили с ним скандал вокруг нападающего Александра Кокорина, который обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.

Фурсенко: "Сколько души в Кокорина было вложено. Виталий Леонтьевич, настолько обидно... Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло".

Пранкер: "Вы-то, главное, не раскисайте"

Фурсенко: "Вы поймите, он полгода не играл, его подготовили, выходили он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с "Краснодаром".

Пранкер: "Что делать с ним теперь?"

Фурсенко: "Пусть правосудие решит". Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё".

Пранкер: "Ну что ты, в первый раз, что ли?"

Фурсенко: "Каждый раз одно и то же".

Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.

Чемпионат
Теги: Фурсенко Мутко Кокорин Зенит Мамаев
Сегодня, 10:24
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(2)
#8  Korsar123   (Сегодня, 11:22)
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  •  (3)

Судя по теплому разговору, Зенит на хорошем счету у Кремля...))) laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#7  Volodia379   (Сегодня, 11:13)
  • 0
  •  (2)

Фурсенко:"Сколько души в него было вложено" Ну это вообще цирк! Откуда у Фурсенко душа! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#6  Mitrich  НАША РАША (Сегодня, 10:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы Паку позвонили или Мамаеву.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
#5  игра  г. Москва (Сегодня, 10:38)
  • -2
  •  (8)

Страна обезьян и пранкеров. Прав был великий русский классик Крылов. Дай обезьяне оптику- она привесит её себе на хвост.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#4  Antip7   (Сегодня, 10:37)
  • +2
  •  (2)
online

Уже и Ургант пропесочил.. целая вступительная часть им посвящена. Зря они с водилой журналистки связались.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#3  Форрест Гамп  Гринбоу (Сегодня, 10:33)
  • +1
  •  (5)

Санитар для Кутарбы,
В суворовское училище его надо. Там из него человека сделают!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пранкеры-херанкеры. Что вообще за чушь? Посадите их и всё. Два идиота занимаются какой-то хренью
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:29)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Фурсенко: "Пусть правосудие решит". Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё".
tired_face Судя по записям там не в Мамаеве дело,а в младшем брате-провокаторе.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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