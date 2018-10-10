Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Фурсенко: просто уроды самые настоящие, они думали, что мы их отмажем! (видео)

Российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились до президента "Зенита" Сергея Фурсенко, представившись Виталием Мутко, и обсудили с ним скандал вокруг нападающего Александра Кокорина, который обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.

Фурсенко: "Сколько души в Кокорина было вложено. Виталий Леонтьевич, настолько обидно... Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Просто самые настоящие уроды! И они думали, что мы их отмажем.

Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло".

Пранкер: "Вы-то, главное, не раскисайте"

Фурсенко: "Вы поймите, он полгода не играл, его подготовили, выходили он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с "Краснодаром".

Пранкер: "Что делать с ним теперь?"

Фурсенко: "Пусть правосудие решит". Ну он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё".

Пранкер: "Ну что ты, в первый раз, что ли?"

Фурсенко: "Каждый раз одно и то же".

Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья поучаствовали в двух потасовках, в результате которых пострадали три человека.



Ютуб-канал пранкера Вована
Теги: Фурсенко Мутко Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:46)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все правильно,Фурсенко оказался вполне адекватен и дал нормальную оценку происходящему.Пранк не пранк пофиг.Главное,что они не отвертятся теперь точно


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  Makc33   (Сегодня, 12:43)
  • 0
  •  (2)
online

Ты плять и в этот раз бы отмазал и все замял если бы не общественный резонас Ты фурсенко и есть главный урод вместе со своим хозяином
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Borg  Burg (Сегодня, 12:37)
  • +2
  •  (4)

Что- то эти сказки про звонки пранкеров становятся все тупее и тупее))) "Позвонили, представившись Мутко")) А то Фурсенуо не знает голоса и номера Мутко. Или может он в зюзю был, Фурсенко, что сам себя узнать не мог по утру.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 12:26)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сергей Фурсенко: просто уроды самые настоящие, они думали, что мы их отмажем!

Слава Богу, что про Путина ни слова не сказал...

Цитата: Босх
Дать условку,годик. оштрафовать.

И в Фк "Ростов"..на исправление.
Мы обоих возьмем.И кокошу и Пашечку.Воспитаем в коллективе...


Министерство Юстиции хочет на недельку вернуть смертную казнь...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Босх  Россия (Сегодня, 12:08)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Дать условку,годик. оштрафовать.

И в Фк "Ростов"..на исправление.
Мы обоих возьмем.И кокошу и Пашечку.Воспитаем в коллективе...


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 11:59)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
сами виноваты ,такую зарплату платите этим футболистам ,даже партия в.и ж. столько не получает.вот и получите....500т.р. нашим российским футболистам должны платить и не выше(сейчас на севере у вахтовиков , даже меньше зарплата).иностранцам-легионерам сколько хочете платите никто не против.
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.