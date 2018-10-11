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Друг пострадавшего: Кокорин и Мамаев угрожали словами: "Вам повезло, что вы всё ещё живы"

Друг московского чиновника Минпромторга Дениса Пака в своих показаниях сообщил, что от нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева звучали угрозы. В частности, футболисты говорили: "Вам повезло, что вы всё ещё живы".

Ранее начальник управления отдела связей МВД по городу Москве Юрий Титов сообщил, что столичная полиция намерена ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Чемпионат.сом"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 20:32
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#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:47)
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online
Болеет за:
«Зенит»
а еще называл земляным червяком


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 20:40)
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online

А сосед по даче что сказал?


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#4  Фонтанка  Питер (Сегодня, 20:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
В частности, футболисты говорили: "Вам повезло, что вы всё ещё живы".

Ну вот это , точняк, голимая заказуха. Главное пиcдaнуть во всеуслфшание, а там пусть другие разбираются. Говорили , не говорили, xeр потом концы найдёшью


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 20:38)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а собакам скормить не обещали?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Mitryas   (Сегодня, 20:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Также обычно кричат наши чинуши
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:36)
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Болеет за:
ЦСКА
Ага и заставляли станцевать гангастаил на столе...
Ща друг налечит, терпилы...
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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