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Андреас Гранквист – о заключении Мамаева: не очень хорошо драться с людьми

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист прокомментировал ничью с Россией (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, а также поделился мнением об инциденте с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, который был заключён под стражу на два месяца.

"Битва с Дзюбой — это отлично, он мой хороший друг, всегда хорошо борется. Артём — хороший игрок, люблю играть против него. Отличная игра. Я не знал, что Мамаева посадили в тюрьму на два месяца. Я читал про его драку вместе с Кокориным. Конечно, не очень хорошо драться с людьми, но я не могу ничего больше сказать. Я играл с Мамаевым четыре или пять лет. Он был хорошим игроком для нас, другом в команде. Больше мне нечего сказать", - цитирует Гранквиста "Чемпионат.сом".
Теги: Гранквист Мамаев Краснодар
Сегодня, 01:39
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#1  нетрал   (Сегодня, 01:52)
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Болеет за:
«Зенит»
4 или 5 лет и сказать не чего?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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