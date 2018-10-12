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Пост с извинениями отчима Кокорина удален из его аккаунта в инстаграме

Публикация с извинениями отчима нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла Логинова исчезла из инстаграм-аккаунта футболиста.

Ранее Логинов извинился перед директором одного из департаментов Минпромторга Денисом Паком, болельщиками, коллегами, партнерами и всеми неравнодушными за инцидент, произошедший 8 октября, когда его сын стал участником нападения на чиновника в одном из московских кафе.

Напомним, вчера суд приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к двухмесячному заключению в СИЗО.

Инстаграм Александра Кокорина
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:36
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(1)
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:26)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Пожурить или не пожурить это сугубо наше дело. И не фиг хлеву лезть со своими советами.


а ты знаешь- кореец просто оказался достаточно стареньким, и поэтому мудрым, чтоб просто закрыть этих ТРЁХ уёпков.

некий неизвестный герой был менее толерантным- и просто разбил в говно епало вашего окуевшего Терентьева, когда тот попытался вякнуть из-под лазоревой стрелки..

а чуть раньше некто оршавен быковал на гайцов, тряся лазоревой причастностью.

и почему это всегда случается с фуйболистами зенита и Мамаевым?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Урал  Магадан (Сегодня, 16:24)
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Болеет за:
«Зенит»
понятное дело что извинения были фальшивые с расчетом лишь на то,что их не отправят в СИЗО...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Пожурить или не пожурить это сугубо наше дело. И не фиг хлеву лезть со своими советами.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
правильно- он с этими извинениями выглядит, как белая ворона в стае бакланов, не только не осуждающих забыковавшего неумного мажора, но даже оправдывающих и поддерживающих и одобряющих спитое бычьё..

довелось почитать местных лазоревых, огульно вставших впалыми грудями на защиту этой золотой п3добратии, хрипевших, мол, аштотакова, у пацанов выходной.

один только вопрос- потому что кокоринизм головного мозга этих адвокатов неизлечим-
итак
у Кокоши и Мамая выходной за их ненадобностью в сборной.

значит ли это, во- первых, что теперь им можно брудершафтно срать на спортивный режим по этому поводу ?

в нормальных командах за такое накуй ссылали в молодёжку и дубль без шансов на возвращение.
а теперь от девяти часов мотыляется инфа, что лазурный хлюп собирается страшно пожурить шалуна.

так что некуй извиняться- это лишнее..
я всегда догадывался, что если ДАЖЕ лазоревые начнут онлайно жрать детей, всё равно найдутся бесплатные идейные защитники , с пеной у клюва встанущие на защиту своих пернатых кумиров.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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