Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Смертин: пока рано делать выводы по Кокорину и Мамаеву

Директор по региональной политике и международным отношениям РФС Алексей Смертин призвал не делать преждевременных выводов по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Не хотел бы комментировать ситуацию. Ещё два месяца надо ждать, будет разбирательство, поэтому пока рано делать выводы. Но такова жизнь", - цитирует Смертина Sport24.
Теги: Смертин Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
#4  студия дускай   (Сегодня, 17:18)
  • -1
  •  (1)

рфс и зенит хватит мямлить обешайте строжайшее наказание вплоть до пожизненного исключения из клуба и добивайтесь перевода под домашний арест
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#3  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:54)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот же гнида! Когда какое-нибудь чучело на трибуне кричало что-то про ниггеров, так там все сразу было ясно и понятно, а здесь одного стулом с размаху, второго как шакалы толпой избили, и ничего ещё не ясно.
Ааааа, ну да, там же за стукачнство деньги платили, а здесь на будущее можно вистов набрать.
Тьфу, стыдоба, а не чиновник!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Ну все-всем стоять и слушать молча- офицер по борьбе с расизмом изволил высказаться.


Дык он прав. Ко-ко и Ма-ма грудью бросились закрывать прокол "каких-то мужиков приехавших". )))
Работу свою они выполнили и даже перевыполнили...
А через 2 месяца глядишь хоккеисты кому-нибудь нос сломают или в бадминтоне что-нибудь развратное случится... Профессий много в стране, правда много платят не всем...
А в память в наше время много не влазит... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:42)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Ну все-всем стоять и слушать молча- офицер по борьбе с расизмом изволил высказаться. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.