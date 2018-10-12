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Молодежная сборная России разгромила македонцев

Молодежная сборная России одержала победу в матче квалификации чемионата Европы U-21 против молодежной сборной Македонии (5:1).

Молодежный чемпионат Европы-2019

Стадион: Арсенал (Тула, Россия)

Россия U21 – Македония U21 5:1

Голы: Ахметов, 14, Чалов, 18, Бакаев, 43, Обляков, 67, Крстовски, 74, Мелкадзе, 90+2

"Россия U21": Максименко, Лысов, Чернов, Фомин, Рассказов, Коновалов, Жигулёв (Ланин, 86), Ахметов (Зуев, 69), Бакаев, Обляков, Чалов (Мелкадзе, 80)

"Македония U21": Янков, Йованов, Траяновски, Руфати, Маневски (Трайчески, 59), Йевтоски, Джорджев, Атанасов (Стойменовски, 46), Здравковски, Митровски (Тотре, 76), Крстовски

Предупреждения: Атанасов, 22, Ахметов, 55, Маневски, 56, Зуев, 89, Ланин, 90+3
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:58
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(3)
#4  bosov7  Москва (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
И при чем здесь ЦСКА, Спартак и Зенит. ИГРАЛА сборная России. МОЛОДЦЫ !!!
Регистрация: 21.01.2006 [жалоба]
#3  Ninja   (Сегодня, 21:58)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Кир Мяс,
А гол кто пропустил - дырка)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#2  Кир Мяс   (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (5)

воспитанники Спартака и ЦСКА лучшие, а Зениту позор
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 21:01)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы. Сегодня команда смотрелась гораздо лучше. И главное она ИГРАЛА!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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