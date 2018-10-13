Тренировку сборной России в Сочи посетила тяжелобольная девочка

Предматчевую тренировку национальной сборной России, состоявшуюся в субботу, 13 октября, на Центральном стадионе имени Славы Метревели в Сочи, посетила тяжелобольная девочка Яна.Юной болельщице российской команды 15 лет, она передвигается на коляске, ночью дышит через маску. В воскресенье, 14 октября, Яна посетит встречу Лиги наций УЕФА Россия - Турция, но ее заветной мечтой было лично познакомиться с футболистами и тренерами.Сборная России помогла осуществить мечту девочки, Яна смогла пообщаться с игроками и сделать совместные фотографии. Кроме того, юная болельщица получила в подарок памятные сувениры и билеты на матч с Турцией.