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Василий Баскаков: деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть
Главный тренер "Томи" Василий Баскаков, комментируя невыплату клубом зарплат игрокам и тренерскому штабу на протяжении четырех месяцев, отметил, что не сомневается в том, что у "Томи" есть деньги, которые скоро начнут выплачивать.
"Ситуация не такая тяжелая. Игра есть, болельщик на трибуну потихоньку возвращается. Насколько я знаю, диалог со спонсорами ведется. Загвоздка лишь в технических моментах. Деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть. Спонсоры наши находятся в Питере или Москве, и сейчас решается вопрос, как запустить средства. Надо просто немного продолжать, пережить, не все справляются.
Критического ничего нет. Дело времени. Но о сроках говорить не буду. А то потом ребята подойдут ко мне и спросят: "Где деньги, Зин?" Работа ведется активная, опасений у меня нет. Единственное — пауза затягивается.
Акция игроков с футболками? Ребята подготовили все заранее, еще полтора месяца назад. Насколько знаю, генеральный директор был в курсе. Я знал, что они что-то планируют, пытался отговорить, но не нашел нужный слов. Акция была не такая вызывающая, посмотрим за реакцией", - цитирует Баскакова Sport24.
"Ситуация не такая тяжелая. Игра есть, болельщик на трибуну потихоньку возвращается. Насколько я знаю, диалог со спонсорами ведется. Загвоздка лишь в технических моментах. Деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть. Спонсоры наши находятся в Питере или Москве, и сейчас решается вопрос, как запустить средства. Надо просто немного продолжать, пережить, не все справляются.
Критического ничего нет. Дело времени. Но о сроках говорить не буду. А то потом ребята подойдут ко мне и спросят: "Где деньги, Зин?" Работа ведется активная, опасений у меня нет. Единственное — пауза затягивается.
Акция игроков с футболками? Ребята подготовили все заранее, еще полтора месяца назад. Насколько знаю, генеральный директор был в курсе. Я знал, что они что-то планируют, пытался отговорить, но не нашел нужный слов. Акция была не такая вызывающая, посмотрим за реакцией", - цитирует Баскакова Sport24.
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