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Василий Баскаков: деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков, комментируя невыплату клубом зарплат игрокам и тренерскому штабу на протяжении четырех месяцев, отметил, что не сомневается в том, что у "Томи" есть деньги, которые скоро начнут выплачивать.

"Ситуация не такая тяжелая. Игра есть, болельщик на трибуну потихоньку возвращается. Насколько я знаю, диалог со спонсорами ведется. Загвоздка лишь в технических моментах. Деньги искать не нужно, договоренность о перечислении финансов есть. Спонсоры наши находятся в Питере или Москве, и сейчас решается вопрос, как запустить средства. Надо просто немного продолжать, пережить, не все справляются.

Критического ничего нет. Дело времени. Но о сроках говорить не буду. А то потом ребята подойдут ко мне и спросят: "Где деньги, Зин?" Работа ведется активная, опасений у меня нет. Единственное — пауза затягивается.

Акция игроков с футболками? Ребята подготовили все заранее, еще полтора месяца назад. Насколько знаю, генеральный директор был в курсе. Я знал, что они что-то планируют, пытался отговорить, но не нашел нужный слов. Акция была не такая вызывающая, посмотрим за реакцией", - цитирует Баскакова Sport24.
Теги: Баскаков Томь
Сегодня, 21:26
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#2  GPS   (Сегодня, 22:09)
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Походу у них Кокорин с Мамаевым спонсоры...)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#1  kobr   (Сегодня, 21:41)
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Зато теперь слова будут: скажешь что КДК оштрафовал клуб за задержку матча, поэтому деньги пошли не на ваши счета, а в КДК.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
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