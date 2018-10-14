Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Крылья Советов" могут разорвать контракт с Евгением Башкировым

"Крылья Советов" намерены разобраться в ситуации с задержанием сотрудниками ГИБДД полузащитника команды Евгения Башкирова за езду в нетрезвом виде, по итогам разбирательств с футболистом может быть расторгнут контракт. Об этом сообщил ди?ректор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Ранее самарское общественное движение "Ночной патруль" сообщило, что 27-летний футболист "Крыльев" находился за рулем каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Башкиров не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

"Мы все узнаем и примем меры - он же у нас на контракте, который предусматривает наказание за это. Сейчас посмотрим степень нарушения, очень жестко будем разбираться в этой ситуации. Вплоть до разрыва контракта", - цитирует Шикунова ТАСС.
Теги: Башкиров Крылья Советов Шикунов
Сегодня, 15:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
#5  anonymous   (Сегодня, 16:43)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: следующий
Если разорвут контракт. То пьянка будет служить лишь предлогом.

smile Который целенаправленно искали.

и сами поили
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: следующий
Если разорвут контракт. То пьянка будет служить лишь предлогом.

smile Который целенаправленно искали.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 16:32)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Skyline
очередные показушники.

Зенит единственный показушник, в отличие от Краснодара
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  следующий   (Сегодня, 15:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Если разорвут контракт. То пьянка будет служить лишь предлогом.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 15:38)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
очередные показушники.


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.