Еще один футболист "Крыльев Советов" задержан пьяным

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев задержан по подозрению в вождении автомобиля в пьяном виде.Полиция задержала игрока в воскресенье, 14 октября. В его отношении составлен административный протокол.Напомним, ночью был задержан Евгений Башкиров. Тест выявил в его крови 0,48 промилле алкоголя.