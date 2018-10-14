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Еще один футболист "Крыльев Советов" задержан пьяным

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Тигиев задержан по подозрению в вождении автомобиля в пьяном виде.

Полиция задержала игрока в воскресенье, 14 октября. В его отношении составлен административный протокол.

Напомним, ночью был задержан Евгений Башкиров. Тест выявил в его крови 0,48 промилле алкоголя.

"Интерфакс"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 17:09
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(4)
#8  avnik  море (Сегодня, 17:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А у Коши и Маши в моче ноль запрещенных веществ. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  panin  Красноярск (Сегодня, 17:41)
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ninja
Полиция задержала еще одного игрока «Крыльев Советов». В его моче обнаружен амфетамин

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан самарской полицией утром 14 октября.

23-летний Тигиев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», находился на рулем автомобиля, который нарушил правила дорожного движения.

Ерема делает свое дело=) до Самары его след потянулся satisfied


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#6  Ninja   (Сегодня, 17:37)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Главный врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что защитник самарской команды Георгий Тигиев, первичный анализ мочи которого показал наличие амфетамина, может быть дисквалифицирован. 23-летний Тигиев, правами на которого владеет московский «Спартак», был задержан самарской полицией утром 14 октября, он находился за рулем автомобиля.

«Амфетамин входит в список психостимуляторов, запрещенных WADA. Разумеется, за его использование возможна дисквалификация. Пока не знаю подробностей — там же могут быть различные препараты, — поэтому сроки и вообще сам факт дисквалификации обсуждать не готов. Но она возможна», — заявил Чачаев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#5  13iv74  земля (Сегодня, 17:33)
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online

0,48 промилле??!?!! Да в Германии с таким содержанием даже протокол оформлять не будут.... Заставь дураков богу молиться.... Теперь всех футболистов проверять будут.... За что Мамаев и кокорин сидят? Они могли бы дома приговора дожидаться... Не страна, а цирк какой-то...
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#4  Ninja   (Сегодня, 17:32)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то господин Тигиев «включил Мамаева-Кокорина», хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями», — заявили общественники из движения «Ночной патруль».
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#3  SVN   (Сегодня, 17:29)
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online

когда уже закончатся все эти скандалы!этот перерыв на непонятные матчи лиги наций,футболисты совсем сбесились от безделья.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#2  Ninja   (Сегодня, 17:19)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Полиция задержала еще одного игрока «Крыльев Советов». В его моче обнаружен амфетамин

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан самарской полицией утром 14 октября.

23-летний Тигиев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», находился на рулем автомобиля, который нарушил правила дорожного движения.

Содержание алкоголя в организме Тигиева соответствовало допуститым минимальным значениями, однако первичный анализ мочи показал наличие амфетамина.

«Сотрудниками ДПС в присутствии понятых ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Он согласился. В выдыхаемом воздухе норма алкоголя соответствовала допустимым минимальным значениям, но у медицинского работника возникло подозрение, что в крови и в моче задержанного игрока могут содержаться наркотические вещества, так как были все признаки того, что он находится в нетрезвом состоянии. Более того, после того, как он сдал мочу, первичный анализ показал наличие амфетамина», — рассказал в интервью корреспонденту Sport24.ru Арарату Мамбреяну руководитель «Ночного Патруля» Виталий Смардаков.
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 17:13)
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Это, что вызов нам, простым людям?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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