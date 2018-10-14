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Николай Дурманов: инцидент с Тигиевым, как и с Кокориным и Мамаевым, – за рамками спорта

Антидопинговый эксперт Николай Дурманов прокомментировал задержание двух игроков "Крыльев Советов" Георгия Тигиева и Евгения Башикирова, которых подозревают в вождении в нетрезвом виде.

"То, что Тигиев попался за рулём в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не относится к спортивному законодательству. Чтобы отстранить его от игры, нужно, чтобы обвинение подтвердил допинг-контроль. Также в праве клуба принять на веру данные МВД.

Органы правопорядка часто проверяют не только на алкоголь, но и на наркотики, особенно если поведение человека позволяет предположить, что он напичкан сложным «коктейлем» из психоактивных веществ. Как и случай с Кокориным и Мамаевым, инцидент с Тигиевым — за рамками спорта. Они тут выступают как обычные граждане Российской Федерации", - цитирует Дурманова "Чемпионат.сом".
Теги: Тигиев Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:24
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#2  avnik  море (Сегодня, 20:10)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Народ смотрит футбол в исполнении двух голимых бразильцев и нашего немца, комментирует лениво и не охотно.


А фули там смотреть. Как турецкий защитник побежал вперед с мячом и добежав до турецкого полузащитника отдал ему мяч? Или как Ионов принимал мяч после свечки и он от него полетел на 90 градусов за пределы поля? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Народ смотрит футбол в исполнении двух голимых бразильцев и нашего немца, комментирует лениво и не охотно.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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