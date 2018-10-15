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Денис Глушаков ответил на вопрос, когда он вернется в основную команду "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что готов вернуться в основную команду, от которой он был отстранен за то, что лайкнул видео актера Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

"Когда вернусь в основу? Не знаю, наверное это не ко мне вопрос. Я всегда готов, тем более сейчас я в отличной форме.

Общались ли с Каррерой? Без комментариев", — сказал Глушаков.

СЭ
Теги: Глушаков Спартак Каррера
Сегодня, 15:23
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(4)
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:45)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
тем более сейчас я в отличной форме.

Это ему любовница в бане сказала? unamused


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Believe LOKO (is reaL)

Бекао шлюxa
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:42)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Выигрывает не игрок, а команда в России нет футболистов умеющих решить исход матча в одиночку, как Марадона.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 15:40)
  • +7
  •  (11)

да хорош уже, отстранили его не за лайк, а за ужасную физ форму


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 15:39)
  • +3
  •  (7)

В отличной это в какой?В форме,или все таки в экипировке?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 15:33)
  • +7
  •  (11)

полузащитник основы находящийся в отличной форме, играя в основе молодежной команды проигрывает матч. у него не возникает подозрений что его форма не совсем отличная? :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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