Денис Глушаков ответил на вопрос, когда он вернется в основную команду "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что готов вернуться в основную команду, от которой он был отстранен за то, что лайкнул видео актера Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру."Когда вернусь в основу? Не знаю, наверное это не ко мне вопрос. Я всегда готов, тем более сейчас я в отличной форме.Общались ли с Каррерой? Без комментариев", — сказал Глушаков.