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Игрок молодежки "Зенита" удалил пост с оскорблениями "Спартака" и извинился

Защитник молодежной команды "Зенита" Андрей Анисимов удалил оскорбительный комментарий, сделанный в адрес "Спартака".

"Прошу прощения перед "Спартаком" за излишние эмоции. Больше такого не повторится. Извините, кого обидел!" - написал Анисимов.

Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 18:06
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#4  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 19:06)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сычка


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#3  Черный Лис   (Сегодня, 18:25)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kaval
С Кокорина, пример берет!

Почитай ветки, посвященные проигрышу Зенита. Там половина твоих единомышленников "берет пример с Кокорина". Только после не извиняется.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#2  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 18:20)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С Кокорина, пример берет!


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 18:10)
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  •  (6)

) Новый тренд , господа. хотя какой новый ?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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