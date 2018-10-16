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Заседание по делу Глушаковых перенесено на 19 октября

Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи - Сергей Жорин сообщил, что заседание Никулинского районного суда Москвы по делу об определении места жительства ее детей перенесено.

"Ответчики попросили время для того, чтобы ознакомиться с документами по делу. Заседание перенесено на 19 октября, оно состоится в 14.40", – сказал Жорин.

Напомним, сторона Дарьи утверждает, что Глушаков вывел со своих счетов крупную сумму, чего не имел права делать из-за того, что суд наложил на имущество супругов арест. В свою очередь, Глушаков рассчитывает забрать детей к себе и требует назначить Дарье алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков
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