"Уверен, что "Зенит" станет чемпионом. Выиграет последний матч, а "Динамо" в Краснодаре проиграет. У "быков" последняя игра будет дома, как вы себе представляете, что они дадут осечку в последней игре? Будет полный стадион и сумасшедшая атмосфера. Ничья не устроит "Краснодар", а "Зенит" выиграет у "Ростова" и станет чемпионом", - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет на выезде с "быками", а "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов".
Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом РПЛ на протяжении пяти последних сезонов. "Бело-голубые" в последний раз становились чемпионами страны в 1976 году, а "Краснодар" никогда не выигрывал этот трофей.
Канчельскис: уверен, что "Зенит" станет чемпионом РПЛ
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что петербургский "Зенит" станет чемпионом РПЛ в этом сезоне.
Фото: РФС