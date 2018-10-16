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Капитан "Анжи" отстранен от основной команды

Наставник "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что защитник Дмитрий Белоруков не тренируется с командой и больше не является её капитаном.

"Дмитрий Белоруков не участвует в тренировках. Но с красной карточкой это никак не связано. Пока я работаю тренером, сами футболисты такие решения принимать не могут. Чьё это решение? Не буду комментировать.

Дмитрий очень опытный футболист. У него непререкаемый авторитет в коллективе. Мы все уважаем его за достижения. Однако наш новый капитан теперь Гурам Тетрашвили", — сказал Адиев.

Напомним, что футболисты "Анжи" ранее пригрозили не выйти на матч с ЦСКА, который состоится 19 октября, если перед ними не будут погашены долги по заработной плате.

"Советский спорт"
Теги: Анжи Белоруков
Сегодня, 20:11
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