И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться

И.о. президента РФС Александр Алаев прокомментировал невыход молодежной сборной России (U-21) на Евро-2019."Сегодня молодежная сборная России проводила решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу.Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для успешного выступления нашей команды, будем разбираться.Итоги выступления молодежной сборной, которая в этом составе прекращает свое существование, будут подведены на ближайшем заседании технического комитета РФС", – сказал Алаев.