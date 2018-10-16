Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться

И.о. президента РФС Александр Алаев прокомментировал невыход молодежной сборной России (U-21) на Евро-2019.

"Сегодня молодежная сборная России проводила решающий матч с точки зрения продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы-2019 и Олимпиаду-2020. К сожалению, в упорной борьбе наша команда уступила Австрии и не выполнила поставленную задачу.

Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для успешного выступления нашей команды, будем разбираться.

Итоги выступления молодежной сборной, которая в этом составе прекращает свое существование, будут подведены на ближайшем заседании технического комитета РФС", – сказал Алаев.

"Р-Спорт"
Сегодня, 22:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 23:08)
  • 0
  •  (2)

А как у него с алиментами? Жена Бушманова уже делала заявление?


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 23:00)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А чего разбираться, команды такой уже нет, нет и тренера )


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:51)
  • +1
  •  (5)

В Бутырку его!!! Там тренера как раз не хватает.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.