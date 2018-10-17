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Владимир Рыков пропустит один месяц

Защитник "Динамо" Владимир Рыков 16 октября был успешно прооперирован в Риме, сообщает пресс-служба московской команды.

Футболисту понадобилось хирургическое вмешательство из-за паховой грыжи. На восстановление ему потребуется месяц.

В текущем сезоне 30-летний Рыков провел 9 матчей в РПЛ.
Теги: Динамо Рыков
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