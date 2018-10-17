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Дмитрий Лоськов дисквалифицирован на один матч чемпионата России

КДК РФС дисквалифицировал тренера московского "Локомотива" Дмитрия Лоськова на один матч чемпионата России за поведение в игре с ЦСКА, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Матч между ЦСКА и "Локомотивом" закончился победой железнодорожников – 1:0. Ранее Григорьянц сообщал, что в протокол и рапорт делегата матча была занесена запись: "В перерыве тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов был удален за вмешательства в дела судьи (выбил мяч из рук арбитра)". Это было в перерыве. Рассмотрение данного эпизода было перенесено на другое заседание, так как тогда у КДК было недостаточно материалов, и они запросили записи камер со стадиона ЦСКА.

"Вопрос по Лоськову: мы запросили видео у ЦСКА, и в тех материалах, что мы получили, нет этого эпизода, не попало это на камеры. Поэтому мы основывались на рапорте делегата. В итоге мы не стали давать никакой дополнительной дисквалификации, поэтому Лоськов дисквалифицирован на один матч", - сказал Григорьянц.

РИА Новости
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 17:26
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(1)
#2  styh  Советский Союз (Сегодня, 19:31)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ничего страшного


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 17:48)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Фу ! Господи ! Прочитал заголовок и перекрестился ! Я уже подумал , что они его играть до сих пор заставляют . smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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