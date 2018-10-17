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Гурам Тетрашвили: если "Анжи" выйдет играть с ЦСКА, то просто потому, что мы - мужчины

Защитник «Анжи», капитан команды Гурам Тетрашвили поделился мыслями о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

«На данный момент ребята ещё не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого. От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко.

Насколько ситуация сказывается на игре? Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», — сказал Тетрашвили Чемпионату.

Напомним, футболисты «Анжи» ранее пригрозили не выйти на матч с ЦСКА 19 октября, если не будут погашены долги по заработной плате.
Теги: Анжи ЦСКА
Сегодня, 23:03
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#2  Frankenstein   (Сегодня, 23:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
не удивлюсь если не выйдут,а даже если и выйдут,то результат будет одинаковым,чемоданчик сделает свое дело,на фоне этих нищебродов,даже должник Гинер,Рокфеллер
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 23:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Значит если решат не выходить, то женщины они все angry sweat_smile
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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