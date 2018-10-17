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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Гурам Тетрашвили: если "Анжи" выйдет играть с ЦСКА, то просто потому, что мы - мужчины
Защитник «Анжи», капитан команды Гурам Тетрашвили поделился мыслями о возможном бойкоте матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
«На данный момент ребята ещё не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого. От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко.
Насколько ситуация сказывается на игре? Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», — сказал Тетрашвили Чемпионату.
Напомним, футболисты «Анжи» ранее пригрозили не выйти на матч с ЦСКА 19 октября, если не будут погашены долги по заработной плате.
«На данный момент ребята ещё не решили насчет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого. От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко.
Насколько ситуация сказывается на игре? Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось», — сказал Тетрашвили Чемпионату.
Напомним, футболисты «Анжи» ранее пригрозили не выйти на матч с ЦСКА 19 октября, если не будут погашены долги по заработной плате.
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