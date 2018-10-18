Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Газинский: ожидаем очень непростой матч против "Ахмата"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке к матчу 11-го тура российской премьер-лиги против "Ахмата".

"Мы еще не разбирали "Ахмат", но думаю, что скоро проведем теоретическое занятие. Мат ожидает быть непростым, поэтому будем тщательно готовиться. И подойдем к игре в полной боевой готовности.

Мы играем дома. Безусловно, хочется порадовать своих болельщиков. Команда непростая, у них есть свои хорошие исполнители. Нужно постараться нейтрализовать их и показать свои лучшие качества", - приводит слова Газинского пресс-служба "Краснодара".
Теги: Краснодар Ахмат Газинский
Сегодня, 11:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.