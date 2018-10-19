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Адвокат Дарьи Глушаковой: Денис уже не хочет алименты - только забрать детей

Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районного суде Москвы прошло очередное заседание по делу. Там был рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.

24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Жорин, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.

"Сторона Глушакова подала встречный иск. Нужно порадоваться этому. Денис по-прежнему намерен забрать детей у мамы. Раньше настаивал еще и на выплате ему алиментов, сейчас этого уже не хочет – только, повторю, забрать детей", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков
Сегодня, 19:03
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#3  Roman Padet   (Сегодня, 20:38)
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Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#2  Рома Накронов   (Сегодня, 19:24)
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Регистрация: 19.10.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальное желание.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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