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Екатеринбург Уфа
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Адвокат Дарьи Глушаковой: Денис уже не хочет алименты - только забрать детей
Сергей Жорин, адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова - Дарьи, прокомментировал ход бракоразводного процесса супругов. Сегодня в Никулинском районного суде Москвы прошло очередное заседание по делу. Там был рассмотрен вопрос по определению места жительства детей Глушаковых.
24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Жорин, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.
"Сторона Глушакова подала встречный иск. Нужно порадоваться этому. Денис по-прежнему намерен забрать детей у мамы. Раньше настаивал еще и на выплате ему алиментов, сейчас этого уже не хочет – только, повторю, забрать детей", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
24 сентября футболист подал иск в районный суд Миллерово к своей супруге с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей в размере 80 тысяч рублей ежемесячно. Однако стороне Дарьи удалось убедить правосудие, что дело должно рассматриваться в Москве по месту жительства супругов. Как ранее утверждал Жорин, Глушаков вывел со счетов порядка 300 миллионов рублей, когда суд вынес решение о наложении ареста на совместно нажитое имущество и недвижимость.
"Сторона Глушакова подала встречный иск. Нужно порадоваться этому. Денис по-прежнему намерен забрать детей у мамы. Раньше настаивал еще и на выплате ему алиментов, сейчас этого уже не хочет – только, повторю, забрать детей", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
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